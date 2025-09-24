Στο νοσοκομείο λειτουργός των ΥΚΕ μετά από επίθεση - Κλωτσιά στο μάτι αστυνομικού - Πρόταση νόμου θέλει να βάλει τέρμα στη βία κατά δημοσίων υπαλλήλων

Στις δηλώσεις της μετά το τέλος της συνεδρίας, η εισηγήτρια της πρότασης νόμου εκ μέρος του ΑΚΕΛ, Μαρίνα Νικολάου, είπε ότι ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή Νομικών μετά από πολύμηνη αναμονή η συζήτηση επί της πρότασης νόμου την οποία κατέθεσε το ΑΚΕΛ σε ό,τι αφορά στο πώς ουσιαστικά προστατεύουμε επαγγελματίες υγείας οι οποίοι δέχονται επιθέσεις κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

«Όλοι οι επαγγελματίες υγείας εργάζονται ακούραστα, πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού. Το έργο τους είναι κρίσιμο και όλοι το παραδεχόμαστε τόσο για τη δημόσια υγεία αλλά και για την κοινωνία μας», ανέφερε στη συνέχεια.

«Δυστυχώς παρατηρούμε ότι οι επαγγελματίες υγείας συχνά γίνονται θύματα επιθετικών συμπεριφορών, απειλών ή και σωματικών επιθέσεων την ώρα που επιτελούν τα καθήκοντά τους. Αυτές οι συμπεριφορές όχι μόνο θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και τη ψυχική τους ακεραιότητα, αλλά την ίδια ώρα υπονομεύουν την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας», τόνισε ακολούθως.

Προσέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης η πλειοψηφία των καλεσμένων τάχθηκε υπέρ της πρότασης νόμου, συμπληρώνοντας πως υπάρχουν κάποια επιμέρους ζητήματα τα οποία εξεταστούν στην κατ’ άρθρον συζήτηση στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών, με σκοπό, όπως είπε, να οδηγηθεί στην Ολομέλεια το συντομότερο δυνατό.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, είπε ότι είναι κοινή πλέον η θλιβερή διαπίστωση ότι δημόσιοι λειτουργοί από κάθε μορφή της δημόσιας διοίκησης, τμήματα ή κλάδοι, δέχονται επιθέσεις κατά την ώρα άσκησης των καθηκόντων τους, «καθήκοντα τα οποία τους ανάθεσε η Κυπριακή Πολιτεία για να την υπηρετούν, το ίδιο και τους πολίτες, μέσα στα πλαίσια του συντάγματος των νόμων και κανονισμών της Δημοκρατίας.

«Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα όπου δημόσιος λειτουργός της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ευημερίας διακομίστηκε μετά από επίθεση στο νοσοκομείο με τραυματισμούς, μετά την επίθεση που δέχτηκε γυναίκα αστυνομικός στο Νοσοκομείο Λευκωσίας στις Πρώτες Βοήθειες, όπου δέχτηκε κλωτσιά στο μάτι κατά την ώρα άσκησης των καθηκόντων της, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των επιθέσεων προς δημόσιους λειτουργούς αλλά και όργανα τήρησης της τάξης, ως Δημοκρατικός Συναγερμός καταθέσαμε σήμερα πρόταση νόμου με την οποία ζητούμε όπως ρυθμιστεί το ζήτημα με ένα ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα, ένα διακεκριμένο ποινικό αδίκημα, έτσι ώστε οποιαδήποτε πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης εναντίον αστυνομικού και δημόσιου λειτουργού να τιμωρείται με αυξανόμενη ποινή φυλάκισης», εξήγησε περαιτέρω.

Συμπλήρωσε ότι την ίδια ώρα, οποιαδήποτε επίθεση ή αντίσταση ή παρακώλυση του έργου, νομοθεσία που ισχύει για τους αστυνομικούς, να επεκταθεί και στους δημόσιους λειτουργούς με την ίδια ποινή.

«Αυτές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι αναγκαίες, ώστε να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο, να δώσουμε νομοθετική και νομική προστασία για πρόληψη, αποτροπή πράξεων βίας προς δημόσιους λειτουργούς και κατ' επέκταση εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας προς κάθε λειτουργό και πολίτη της Δημοκρατίας»

Ερωτηθείς αν η πρόταση νόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι κοινή με το ΑΚΕΛ, ο κ. Γεωργίου απάντησε αρνητικά.

«Συμφωνούμε απόλυτα όσον αφορά τη φιλοσοφία της πρότασης νόμου που κατάθεσε η κ. Νικολάου, διαφωνούμε όμως ως προς το γράμμα και η διαφωνία μας στηρίζεται σε αμιγώς νομικά επιχειρήματα. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές προτάσεις νόμου», συμπλήρωσε.

Στις δικές του δηλώσεις, ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Παγκύπριας Συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκος Λοϊζίδης, είπε ότι η συντεχνία κλήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Νομικών για να συζητήσει την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ ώστε να λαμβάνονται υπόψη στα δικαστήρια ως επιβαρυντικός παράγοντας για την ποινή οι επιθέσεις σε ιατρικούς λειτουργούς.

«Το πνεύμα της νομοθεσίας πάρα πολύ ορθό όμως έχουμε πάρα πολλούς κρατικούς λειτουργούς στους οποίους επιτίθενται και έχουν αποθρασυνθεί γιατί οι ποινές δεν έχουν αυστηροποιηθεί, επιτίθενται απέναντι στη στολή, σε αυτό που πρεσβεύουν, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε, στις ποινές», σημείωσε σχετικά.

Προσέθεσε πως καταγράφονται ετησίως 250 υποθέσεις εναντίον αστυνομικών, 50 επιθέσεις ετησίως εναντίον νοσοκόμων, εναντίον μελών των ΥΚΕ και δεσμοφυλάκων και εισηγήθηκε ειδική νομοθεσία με αυστηροποίηση της ποινής, όπως έκανε η Μ. Βρετανία το 2019 από δύο σε τρία χρόνια, και ταυτόχρονα να γίνεται άμεση καταχώρηση των υποθέσεων στο δικαστήριο.

«Μόνον έτσι θα δοθεί το μήνυμα ότι απέναντι σε λειτουργούς, τα σώματα ασφαλείας, οι νοσοκόμοι, τα ασθενοφόρα, οι ΥΚΕ, οι δεσμοφύλακες, που κρατούν, με τα προβλήματα τους, τη χώρα 24 ώρες. Εάν δεν μπει ασπίδα όσο πιο γρήγορα, οι τραυματισμοί θα επιφέρουν και θανάτους σε κάποια φάση που θα είναι πολύ αργά. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, όπως και η νομοθετική εξουσία, να τρέξει πριν τον Γενάρη για να ψηφιστεί αυτή η ασπίδα της νομοθεσίας», τόνισε επί του θέματος.

Ερωτηθείς για την κατάληξη της σημερινής συζήτησης, ο κ. Λοϊζίδης είπε ότι θα κατατεθεί πρόταση νόμου στο πνεύμα της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ και από τον Δημοκρατικό Συναγερμό ούτως ώστε να βρεθεί η κοινή συνισταμένη για όλο το φάσμα με νέο ποινικό αδίκημα που να είναι και συνταγματικό. «Αυτή είναι η κατάληξη, αλλά πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να μπει αυτή η ασπίδα όσο πιο γρήγορα», κατέληξε.

Εξάλλου, ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.) σε ανακοίνωσή του, «χαιρετίζει και στηρίζει» την πρόταση νόμου που ετοιμάστηκε και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, από τον κ. Γεωργίου, για την αυστηροποίηση των ποινών για επιθέσεις εναντίον οργάνων τήρησης της τάξης καθώς και Δημόσιων Λειτουργών, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

«Ο Σ.Α.Κ. έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη αυστηροποίησης των ποινών και λήψης μέτρων τόσο για την προστασία των μελών της Αστυνομίας όσο και για την ενίσχυση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων», είπε, σημειώνοντας ότι, στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη μελέτη στον Αρχηγό Αστυνομίας με εισηγήσεις για την αναβάθμιση του εξοπλισμού των Αστυνομικών καθώς και των αντιοχλαγωγικών διμοιριών, ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε κάθε πρόκληση.

Ο Σύνδεσμος λέει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία της πρότασης νόμου και να εργάζεται μεθοδικά για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της ασφάλειας και της προστασίας των μελών του, προς όφελος της κοινωνίας και της Δημόσιας Τάξης.

Δήλωση Βουλευτή κ. Νίκου Γεωργίου για επιθέσεις κατά δημόσιων λειτουργών κατά άσκηση των καθηκόντων τους

Τους τελευταίους μήνες γίναμε μάρτυρες θλιβερών περιστατικών, με δημόσιους λειτουργούς από διάφορους κλάδους και τμήματα να δέχονται επιθέσεις κατά την ώρα της άσκησης των καθηκόντων τους. Καθήκοντα τα οποία τους ανέθεσε η πολιτεία για να την υπηρετούν με βάση τους νόμους και τους κανονισμούς της Δημοκρατίας.

Πρόσφατα λειτουργός των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, μετά από επίθεση που δέχτηκε, διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Σε άλλη περίπτωση, αστυνομικός δέχτηκε χτύπημα με κλοτσιά στο μάτι και μεταφέρθηκε στις Πρώτες Βοήθειες.

Τα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά.

Ως εκ τούτου, κατέθεσα σήμερα εκ μέρους του ΔΗΣΥ πρόταση νόμου στόχος της οποίας είναι να θεσπιστεί ως διακεκριμένο αδίκημα η πρόκληση πραγματικής σοβαρής βλάβης σε δημόσιο λειτουργό ή σε όργανο τήρησης της τάξης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με πιο αυστηρή ποινή.

Περαιτέρω προτείνουμε όπως επεκταθεί το εν λόγω αδίκημα της επίθεσης, της αντίστασης ή της εσκεμμένης παρεμπόδισης οργάνου της τάξης και προς τους δημόσιους υπαλλήλους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο για πρόληψη και αποτροπή πράξεων βίας προς δημόσιους λειτουργούς και, κατ’ επέκταση, η εμπέδωση της ασφάλειας και του δικαίου.