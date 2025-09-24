Ιρανός Πρόεδρος: Δεν θα κατασκευάσουμε πυρηνικά όπλα

«Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Πεζεσκιάν.

Εξάλλου, Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν σήμερα μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν, ανακοίνωσε η κρατικής εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ και τον κορυφαίο αξιωματούχο του Ιράν για θέματα πυρηνικής ενέργειας Μοχαμάντ Εσλάμι σε συνάντηση τους στην Μόσχα. Η Rosatom χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα «στρατηγικό έργο»

Ο Εσλάμι, ο οποίος είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Ιράν, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 GW (γιγαβάτ).

Το Ιράν που υποφέρει από ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους μήνες υψηλής ζήτησης, διαθέτει μόνο ένα πυρηνικό εργοστάσιο που λειτουργεί στη νότια πόλη Μπουσέρ. Κατασκευάστηκε από τη Ρωσία και έχει ισχύ περίπου 1 GW.

Η Ρωσία έχει στενές σχέσεις με το Ιράν και καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τον δεδηλωμένο στόχο να αποτρέψουν την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση.