Μαγνήσιο: «Σύμμαχος» κατά της ογκογένεσης και του καρκίνου παχέος εντέρου

Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ειδικότερα, ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου αύξησαν την αφθονία των εντερικών βακτηρίων που συμμετέχουν στην παραγωγή βιταμίνης D, η οποία μπορεί, με τη σειρά της, να βοηθήσει στην αναστολή της ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η δοκιμή περιελάμβανε δύο ομάδες συμμετεχόντων: Η μία έλαβε συμπληρώματα μαγνησίου και η άλλη εικονικό φάρμακο. Οι ερευνητές συνέλεξαν στη συνέχεια δείγματα εντερικού μικροβιώματος και αποτελέσματα κολονοσκόπησης από συμμετέχοντες που εξετάστηκαν επίσης για τον γονότυπο TRPM7, ένα γονίδιο απαραίτητο για τη ρύθμιση της απορρόφησης μαγνησίου και ασβεστίου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου αύξησαν σημαντικά την αφθονία των βακτηρίων Carnobacterium maltaromaticum και Faecalibacterium prausnitzii στους συμμετέχοντες με φυσιολογική λειτουργία του TRPM7. Τα εν λόγω βακτήρια αποδεδειγμένα αυξάνουν τα επίπεδα βιταμίνης D, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες με μειωμένη λειτουργία του TRPM7 παρουσίασαν μείωση του F. prausnitzii στους ιστούς του ορθού μετά τη λήψη συμπληρωμάτων μαγνησίου. Από τους 236 συμμετέχοντες με ιστορικό πολυπόδων του παχέος εντέρου, 124 υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση μετά από μέση περίοδο παρακολούθησης 3,5 ετών. Η μελέτη παρατήρησε ότι τα υψηλότερα επίπεδα F. prausnitzii στον ορθικό βλεννογόνο συσχετίζονταν με σχεδόν τριπλάσια αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης επιπλέον πολυπόδων.

Προηγούμενη εργασία της ομάδας είχε δείξει ότι το μαγνήσιο ενισχύει τη σύνθεση της βιταμίνης D, αυξάνοντας τα επίπεδά της στο αίμα. Τα τρέχοντα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το μαγνήσιο ενισχύει επίσης την τοπική παραγωγή βιταμίνης D στο έντερο, παρέχοντας προστατευτικά αποτελέσματα κατά του καρκίνου, που δεν εξαρτώνται από την κυκλοφορία του αίματος ή την έκθεση στον ήλιο. Επιπροσθέτως, η επίδραση αυτή παρατηρήθηκε πιο έντονα στις γυναίκες συμμετέχουσες, κάτι που, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να συνδέεται με την επίδραση των οιστρογόνων στη διανομή του μαγνησίου από την κυκλοφορία του αίματος στα κύτταρα.

«Η προηγούμενη μελέτη μας έδειξε ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου αύξησαν τα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα όταν αυτά ήταν χαμηλά», δήλωσε ο Qi Dai, MD, Ph.D., καθηγητής Ιατρικής στο Vanderbilt. «Η μελέτη αυτή προχωράει ακόμη πιο πέρα, αποκαλύπτοντας ότι το μαγνήσιο εμπλουτίζει επίσης τα μικρόβια του εντέρου που συνθέτουν βιταμίνη D τοπικά, αναστέλλοντας ενδεχομένως την ανάπτυξη του καρκίνου παχέος εντέρου απευθείας στο έντερο».

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, ιδιαίτερα σε άτομα με συγκεκριμένα γενετικά προφίλ, που επηρεάζουν το μεταβολισμό του μαγνησίου. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σύνθετη σχέση μεταξύ διατροφής, εντερικού μικροβιώματος και ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου, ανοίγοντας το δρόμο για στρατηγικές ακριβείας στην πρόληψη της νόσου σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.

