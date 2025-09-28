Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Οκτώ μήνες πριν την κάλπη - Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν είχαμε σήμερα εκλογές

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ φαίνεται να κινούνται προς μια μάχη για την πρωτιά, με ποσοστά όμως πολύ χαμηλότερα από αυτά που είχαν συνηθίσει παραδοσιακά.

Το ΔΗΚΟ κρατά τις δυνάμεις του, ενώ αρκετά μικρότερα κόμματα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής.

Εντυπωσιακή είναι η εμφάνιση του νέου Κινήματος «Άλμα», ενώ το ΕΛΑΜ διεκδικεί ρόλο ρυθμιστή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, αν οι βουλευτικές εκλογές γίνονταν την ερχόμενη Κυριακή:

ΑΚΕΛ: 21%

ΔΗΣΥ: 20%

ΕΛΑΜ: 14%

Άλμα: 11%

ΔΗΚΟ: 8%

Κόμμα Φειδία: 3%

Οικολόγοι: 2%

Βολτ: 2%

ΕΔΕΚ: 1%

ΔΗΠΑ: 1%

Κυνηγοί: 1%

Άλλο: 4%

6% δηλώνει αναποφάσιστο, 5% δεν απάντησε, 3% θα ρίξει άκυρο ή λευκό και στο 3% η αποχή.

Στο κομμάτι της συσπείρωσης, σύμφωνα με την έρευνα το ΑΚΕΛ σημειώνει 72%, ο ΔΗΣΥ 56%, το ΕΛΑΜ 82% και το ΔΗΚΟ 51%.

Δείτε γράφημα: