Ανείπωτη τραγωδία: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τροχαίο - «Έσβησε» μοτοσικλετιστής – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Βίντεο

Κατηγορεί τον ΠτΔ για μισαλλοδοξία ο Τατάρ - «Οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχίσουν από το Κρανς Μοντανά»
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ επανέλαβε το Σάββατο το αίτημά του για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, μετά την τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Εξάλλου ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι προγραμματίζεται μια συνάντηση σε μορφή 5+1 πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας πως «θα είμαι κι εγώ εκεί».