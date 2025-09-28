Ανείπωτη τραγωδία: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε τροχαίο - «Έσβησε» μοτοσικλετιστής – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του - Βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής που τραυματίστηκε από τη σύγκρουση έχασε τη μάχη. Πρόκειται για 34χρονο Σύριο, τέως κάτοικο Κύπρου ο οποίος ονομάζεται Mohamed Al Ahmed.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 12.30μ.μ. στη συμβολή των οδών Αγίου Αθανασίου και Καντάρας, στη Λεμεσό, έλαβε χώρα σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο μοτοσικλετιστής και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του νέου ατυχήματος.

