Δημητριάδης για Βαρωσιώτου: «Μόνο το ΔΕΕ μπορεί να αποφανθεί για τον τερματισμό ενωσιακού δικαστή»

Ο συνήγορος της κ. Βαρωσιώτου, Αχιλλέας Δημητριάδης, ανέφερε κατά την αγόρευσή του ότι η βάση του ερωτήματος παραπομπής προς το Δικαστήριο της ΕΕ έχει να κάνει με τις συνέπειες της ανυπαρξίας κανονιστικού πλαισίου καθορισμού της διαδικασίας τερματισμού και τέλους της δοκιμαστικής περιόδου κατά τον διορισμό ενός δικαστή σε εθνικό επίπεδο.

Απαντώντας στις θέσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου πως πρόκειται για μία ad hoc διαδικασία, η οποία στηρίζεται σε πάγια πρακτική, σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πάγια πρακτική για κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, όπως εν προκειμένω ο τερματισμός σε δοκιμαστική περίοδο, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε αναφορά σε διαδικασία της δοκιμαστικής περιόδου ούτε στην έκθεση GRECO.

Σημείωσε επίσης πως κάθε εθνικός δικαστής στην ΚΔ είναι ταυτόχρονα και ενωσιακός από 2004 και έχει δικαίωμα προστασίας και πως τα εθνικά δικαστήρια θεωρούνται αποκεντρωμένα δικαστήρια της ΕΕ, υποστηρίζοντας πως είναι αναγκαίος ο διάλογος που θα ξεκινήσει με την προδικαστική παραπομπή.

Προσέθεσε ακόμη ότι στις προδικαστικές αποφάσεις για την υπόθεση εγείρεται πρώτη φορά το ζήτημα του τερματισμού και της δοκιμαστικής περιόδου, ένα θέμα εξόχως ενωσιακό, όπως τόνισε, ως προς το οποίο «μόνο το ΔΕΕ μπορεί να πει αν είναι δυνατές αυτές οι ad hoc διαδικασίες και θα αποφασίσει μια φορά για όλες τις χώρες».

«Επί της ουσίας, δεν υπάρχει νομολογία στην ΕΕ και για αυτό τη ζητούμε. Είναι θέμα ενωσιακού δικαίου ο τερματισμός ενωσιακού δικαστή, ζητούμε την παραπομπή στο πλαίσιο του διαλόγου με το ΔΕΕ», επεσήμανε περαιτέρω, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν θα έπρεπε να είναι αντίδικος αλλά να κινούνταν όλοι εντός του ίδιου πλαισίου.

«Έχουμε καθήκον προς τους πολίτες να διασφαλίσουμε διαδικασίες χωρίς παρεμβάσεις. Θέση μας είναι ότι είναι έκδηλα παράνομη η ad hoc διαδικασία, αν δεν παραπεμφθεί στο ΔΕΕ δεν θα υπάρχει κύρωση, με μόνη θεραπεία να αποτελεί η παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο για παραβίαση του δικαιώματος δίκαιης δίκης», κατέληξε ο κ. Δημητριάδης.

Εκ μέρους του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου εμφανίστηκαν λόγω ασθενείας του συνηγόρου Πόλυ Πολυβίου οι δικηγόροι Μαρία Αντωνίου και Νικόλας Καλλένος, οι οποίοι τόνισαν αρχικά ότι σκοπός της διαδικασίας δεν είναι η αντιδικία ή η αντιπαράθεση.

Ακολούθως, στην αγόρευσή του ο κ. Καλλένος υποστήριξε ότι η αγόρευση του κ. Δημητριάδη επιβεβαιώνει ότι υπάρχει σαφής διάσταση απόψεων ως προς το νομικό πλαίσιο του τερματισμού, όσο και το πλαίσιο γεγονότων, κατά συνέπεια δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση για παραπομπή ερωτήματος ως προς το οποίο υπάρχει σαφής διαφωνία.

«Εμείς λέμε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο και πάγια πρακτική. Επιχειρείται να εκμαιευθεί κρίση από το ΔΕΕ επί της διαδικασίας διορισμού, μη επικύρωσης διορισμού και τερματισμού της ενιστάμενης», σημείωσε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι το στάδιο υποβολής του αιτήματος δεν είναι κατάλληλο και δεν επιτρέπει την παραπομπή στο ΔΕΕ και συμπλήρωσε λέγοντας πως υπάρχει πλούσια νομολογία που μπορεί να τύχει εξέτασης από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και να εφαρμοστεί στα περιστατικά της παρούσας υπόθεσης.

Ο κ. Δημητριάδης έθεσε κλείνοντας το ερώτημα πώς, εφόσον υποστηρίχθηκε ότι υπάρχει διαδικασία διορισμού άλλα και τερματισμού, η σύνθεση επιτροπής διορισμού είναι διαφορετική από αυτή του τερματισμού.

Μετά το τέλος των αγορεύσεων, ο Πρόεδρος του Δικατηρίου, Αντώνης Λιάτσος, είπε ότι το σώμα επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφασή του το συντομότερο δυνατόν.