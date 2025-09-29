Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τέμπη: Πράσινο φως από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας – Ανοίγει ο δρόμος για τη δίκη

 29.09.2025 - 14:04
Τραγωδία στα Τέμπη: Πράσινο φως από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας – Ανοίγει ο δρόμος για τη δίκη

Σήμερα η πρόεδρος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας διατύπωσε σύμφωνη γνώμη επί της βασικής δικογραφίας και του κατηγορητηρίου που αφορά στην τραγωδία των Τεμπών όπου χάθηκαν 57 άνθρωποι.

Έτσι ανοίγει ο δρόμος για τον ορισμό της ημερομηνίας της δίκης η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει σε ειδική διαμορφωμένη αίθουσα στη Γαιόπολις στη Λάρισα πριν συμπληρωθεί η τρίτη επέτειος της τραγωδίας.

Την ίδια ώρα αναμένονται οι απαντήσεις για τα αιτήματα εκταφής που υπέβαλαν οι συγγενείς καθώς και απάντηση για τον θα γίνουν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η διάταξη της προέδρου εφετών Λάρισας συμπεριλαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη για την κεντρική δικογραφία και το κατηγορητήριο, ενώ παράλληλα εξηγεί πως δεν συντρέχει λόγος να γίνουν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις όπως ζητούν οι συγγενείς.

Επιπρόσθετα η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας έρευνα αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος που να αφορά στην παράδοση της σορού του Ντένις Ρούτσι στους συγγενείς του.

Ένσταση ακυρότητας κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος κάνει απεργία πείνας εδώ και 14 ημέρες και κατέθεσε ένσταση ακυρότητας της προδικασίας.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι η απόφαση της προέδρου Εφετών για την εισαγγελική πρόταση βγήκε σε μόλις δύο ημέρες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι απουσιάζουν από τα γραφεία τους ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, η πρόεδρος Εφετών και η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ενώ είναι σε εκκρεμότητα τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στις 10 ημέρες που δίνει περιθώριο ο Κώδικας από την εισαγγελική πρόταση μέχρι την πρόεδρο Εφετών.

«Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια δικαστική και εισαγγελική ξετσιπωσιά» τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε ότι «αυτά που ο κ. Τσόγκας τα έκανε μέσα σε 5 μέρες, η κυρία Λιανού τα έκανε σε 2 μέρες». Όπως είπε, κατάφερε «να δει την δικογραφία και να επισκοπήσει τον ηλεκτρονικό φάκελο χωρίς να τον ανοίξει».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

