Ερσίν Τατάρ: «Ψεύδεται ο Χριστοδουλίδης για το Κραν Μοντανά» - Τι είπε για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερσίν Τατάρ: «Ψεύδεται ο Χριστοδουλίδης για το Κραν Μοντανά» - Τι είπε για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων

 29.09.2025 - 21:35
Ερσίν Τατάρ: «Ψεύδεται ο Χριστοδουλίδης για το Κραν Μοντανά» - Τι είπε για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων

Δεν υπήρξε καμία δήλωση «οι συνομιλίες θα συνεχιστούν από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντάνα» ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ στον διευθυντή της ιστοσελίδας Χαμπέρ Κίπρις, Χουσείν Εκμεκτζί λέγοντας ότι «ο Χριστοδουλίδης δυστυχώς ψεύδεται γι' αυτό, είτε εν γνώσει του είτε εν αγνοία του. Η δήλωση του ΟΗΕ αποτελεί απόδειξη αυτού».

Όπως γράφει ο Χουσείν Εκμεκτζί, από περιέργεια μετά την αναφορά Χριστοδουλίδη για επιθετική συμπεριφορά του κ. Τατάρ, ρώτησε σήμερα τον Τ/κ ηγέτη, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν ήταν επιθετικός αλλά εξήγησε τις ενστάσεις του όσον αφορά τους εξοπλισμούς της ΚΔ και την συνεχιζόμενη κράτηση του Σάιμον Αϊκούτ.

«Είπα επίσης ότι ο εξοπλισμός αυξάνεται στη Νότια Κύπρο και η Κυπριακή Δημοκρατία καταχράται την εξουσία της και εμπλέκεται σε επικίνδυνες διασυνδέσεις», ανέφερε ο Τατάρ.

Ανέφερε, συνέχισε, πως οι Ε/κ καταγγέλλουν μέχρι και στην Ιντερπόλ τ/κ εργολάβους και δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, κατά την έκφρασή, προσθέτοντας ότι αυτό είναι μια πολιτική ενέργεια. Υποστήριξε δε ότι μίλησε για την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» και πως οι άνθρωποι (που συλλαμβάνονται ή υπάρχουν εντάλματα εναντίον τους) επενδύουν «νόμιμα» στα κατεχόμενα με βάση το «σύνταγμα» του ψευδοκράτους.

Αναφέρθηκε (στην τριμερή) και για παρεμποδιστικές συμπεριφορές της ε/κ πλευράς στην γεωργία και την εκπαίδευση, και επέκρινε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη γιατί ευχαρίστησε τον Βασιλιά της Ιορδανίας για τον τερματισμό των εξαγωγών χαλουμιού από τα κατεχόμενα εκεί. «Το χαλούμι μας είναι σημαντικό και προϊόν και παράγεται με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα», ανέφερε ο κ. Τατάρ στον Εκμεκτζί.

Ανέφερε ακόμη ότι είπε πως ενώ η πρότασή το για διάνοιξη σημείων διέλευσης στην Μια Μηλιά και την Λουρουτζίνα είναι στο τραπέζι, η ε/κ πλευρά χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ένταξη στην Σένγκεν προκαλεί προβλήματα στις διελεύσεις στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου.

Ο κ. Τατάρ υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει «σπαταλήσει διεθνείς πρωτοβουλίες λόγω της λανθασμένης στάσης του σχετικά με τους εξοπλισμούς και την αποτυχία ανοίγματος σημείων διέλευσης».

Ο Εκμετζί γράφει ότι η τελευταία του ερώτηση προς τον Ερσίν Τατάρ ήταν γατί ο Χριστοδουλίδης τον αποκάλεσε επιθετικό με τον κ. Τατάρ να το αρνείται κατηγορηματικά. «Ποτέ δεν ύψωσα τη φωνή μου. Αντίθετα, πάντα απευθυνόμουν σε αυτόν με το «φίλε μου Νίκο»... Η δυσφορία του πηγάζει από το γεγονός ότι δεν θα δεχόμουν ποτέ την συνέχιση από το Κραν Μοντάνα και το περιεχόμενο των άλλων δηλώσεών μου...», μεταδίδει η ιστοσελίδα.

Ερντογάν: «Υπερασπιστήκαμε με σθένος τη δίκαιη υπόθεση των Τ/Κ» - Απολογισμός της συνάντησης με Τραμπ

 29.09.2025 - 21:10
Αυτό είναι το «σχέδιο Τραμπ» για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

 29.09.2025 - 21:44
Στα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης στην οικονομία, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προεδρεύει απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

