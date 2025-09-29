Μαίρη Χρονοπούλου: Στο ανθρωποκτονιών η υπόθεση του θανάτου της – «Τη σπρώξανε, έπεσε και χτύπησε», ισχυρίζεται ο δικηγόρος της

Το πρωί της Δευτέρας (29.09.2025) η εκπομπή «Super Κατερίνα» μετέδωσε όλες τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου, ενώ μίλησε ζωντανά και ο φίλος και δικηγόρος της, Δημήτρης Χατζημιχάλης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η πασίγνωστη καλλιτέχνιδα έχασε τη ζωή της διότι «την σπρώξανε, έπεσε και χτύπησε».

«Εμείς οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει όλη αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση», είπε αρχικά ο κύριος Χατζημιχάλης.

«Βλέπουμε με την πείρα μας, έχω 50 χρόνια δικηγόρος. Έχουν μιλήσει οι ιατροδικαστές. Αυτή η υπόθεση δεν είναι ατύχημα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι εγκληματική ενέργεια.

Δε φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό. Εκείνο το οποίο συνέβη είναι ότι μεσολάβησε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που η Μαίρη έπεσε. Πιστεύουμε ότι δεν έπεσε μόνη της, τη σπρώξανε και έπεσε και χτύπησε. Μάλιστα έπεσε πάνω σε ένα χαλί. Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα όπως έγινε. Έχω αναλύσει και τον τρόπο που έπεσε. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, ένα σκαλάκι υπάρχει. Κάποιοι μπήκανε, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα», περιέγραψε στη συνέχεια.

«Η οικιακή βοηθός με τον άλλον τον φίλο της τη βρήκανε, αλλά δεν έχει βρεθεί περιέργως ούτε το νοσοκομειακό πώς έγινε, πώς χάθηκε το ματωμένο νυχτικό για να δούμε μέσω του DNA τι έγινε. Η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά», δήλωσε ακόμα ο Δημήτρης Χατζημιχάλης.

Πηγή: newsit.gr