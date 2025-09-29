Κεραυνός: Υπάρχει κίνδυνος αν δοθούν τα χρήματα για GSI - Επικαλείται έρευνες βιωσιμότητας

Σε δηλώσεις του μετά την απογευματινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και την έγκριση από αυτό του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ο κ. Κεραυνός ρωτήθηκε πόσα χρήματα έχουμε δώσει για τον GSI κι αφού απάντησε ότι δεν έχουμε δώσει ρωτήθηκε ξανά γιατί αποτελεί κίνδυνο το έργο. «Ακόμα νομίζω ότι γίνεται συζήτηση γι’ αυτό το θέμα. Αν τα δώσουμε υπάρχει κίνδυνος. Όπως έχω πει, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο».

Απαντώντας σε ερώτηση εάν έχει ληφθεί υπόψην το «ακραίο σενάριο να επωμιστεί η ΚΔ το κόστος της ηλεκτρικής διασύνδεσης στην περίπτωση που το μεγαλεπίβολο αυτό έργο συνεχίσει να βρίσκεται στο ψυγείο», ο κ. Κεραυνός είπε ότι ήδη μίλησε για εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους που έχουν σταθμίσει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και «μέσα σε αυτούς τους κινδύνους είναι και το έργο GSI».

Ερωτηθείς για το κόστος του έργου, παρέπεμψε και σε παλιότερες δηλώσεις του πως «το κόστος δεν το ξέρει κανένας». Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι κάποιοι έκαναν διακρατική συμφωνία και συνομολόγησαν μνημόνια, ο Μάης Κεραυνός απάντησε πως «εγώ σας ενημερώνω γι’ αυτά που ξέρω εγώ. Δεν έχω υπογράψει κανένα μνημόνιο».

Σε ερώτηση αν θα αφαιρεθεί από τα έργα που υπάγονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο στην Κοφίνου που αφορά τον GSI και αποτελεί χορηγία ύψους 100 εκατ. ευρώ από το τμήμα δανείου, ο κ. Κεραυνός είπε ότι αυτό «είναι ένα θέμα που μελετούμε. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τουλάχιστον μέχρι την συμπλήρωση του Σχεδίου Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας, αν δεν προκύψουν κάποια νέα στοιχεία, αυτό φαίνεται ότι θα αφαιρεθεί».

Για τα 67 εκατ. που πρέπει να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο στο Βασιλικό, ο κ. Κεραυνός είπε ότι αυτό το θέμα προέκυψε πρόσφατα, έχει σταθμιστεί μέσα στους κινδύνους κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού και θα τύχει διαχείρισης.

Κάνουν είπε διάφορες ενέργειες και «μπορεί να υπάρξει συμψηφισμός με άλλα κεφάλαια που θα έρθουν εδώ. Δεν παραδινόμαστε, δίνουμε μάχες», ανέφερε.

Στην ερώτηση εάν "παζαρεύει το ποσό", ο ΥΠΟΙΚ απάντησε ότι «το ποσό δεν παζαρεύεται με τίποτα».