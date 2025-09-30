Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ

Και μπορεί μέχρι σήμερα να μην είχες πολλές επιλογές για φαγητό, ωστόσο πλέον στο χωριό προστέθηκε άλλη μία. Κι αυτό γιατί ο κ. Στέλιος Μιχαηλίδης ανέλαβε το Καφεστιατορίου του ΑΠΟΑ Άλωνας, το μετέτρψε σε μία φιλόξενη ταβέρνα ονόματι ALONA TAVERN και σε προσκαλεί να κάνεις στάση από το πρωί για brunch, μεζέδες και μπουφέ, στην καρδιά της φύσης.

Πιο συγκεκριμένα, στο καφεστιατόριο του ΑΠΟΑ Άλωνας, που λειτουργεί καθημερινά εξυπηρετώντας το κοινό που το επισκέπτεται με σάντουιτς και burger, θα πας για Brunch κάθε Σάββατο & Κυριακή πρωί, λαχταριστά είδη σχάρας τα βράδια του Σαββάτου και πλούσιο μεσημεριανό μπουφέ τις Κυριακές.

Με θέα το παραδοσιακό χωριό, αυθεντική φιλοξενία και γεύσεις που παντρεύουν την κυπριακή παράδοση με τη σπιτική φροντίδα, η εμπειρία στην Άλωνα θα σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

Άλωνα, ορεινή Λευκωσία.

Κρατήσεις: 99915976 (Στέλιος Μιχαηλίδης)