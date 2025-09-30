Video: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν στο διαμέρισμα του ενός καταζητούμενου οι Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες διεξήγαγαν έρευνες στο διαμέρισμα του ενός από τους φερόμενους δράστες. Εντός του διαμερίσματος του ενός εντοπίστηκαν δύο γεμιστήρες πιστολιού με αριθμό σφαιρών, διαρρηκτικά εργαλεία και κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sigma «δράστης και θύμα έδωσαν ραντεβού στην καφετέρια του ξενοδοχείου και λίγη ώρα αργότερα βγήκαν σε ανοικτό χώρο, όπου μαζεύτηκαν και άλλα 8 περίπου άτομα, φίλοι των δύο.

Εκεί υπήρξε ένταση και μικροεπεισόδιο στο οποίο συμμετείχαν και κάποια άλλα πρόσωπα, με αποτέλεσμα ο δράστης να ανασύρει από το τσαντάκι που κρατούσε, πυροβόλο όπλο και να ρίξει εξ επαφής εναντίον του θύματος ηλικία 42 ετών. Η σφαίρα έπληξε το θύμα στη κοιλιακή χώρα.

Και οι δύο είναι γνωστοί των αστυνομικών αρχών και ένας τους έχει ήδη απασχολήσει και στο παρελθόν.

Ακολούθως φαίνεται πως δεύτερο πρόσωπο τον παρέλαβε με όχημα από άλλο σημείο και εξαφανίστηκαν.

Το όχημα που εικάζεται πως χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλειμμένο σε ανοικτό χώρο στον παραλιακό δρόμο Ζυγίου.

Το θύμα διακομίστηκε με ιδιωτικό όχημα σε νοσηλευτήριο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Η κατάσταση του θεωρείται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Οι ανακριτές μελετούν τα κλειστά κυκλώματα του ξενοδοχείου και κατέχουν αρκετές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες.

Στο χώρο του περιστατικού εντοπίστηκε ένας κάλυκας πυροβόλου όπλου και διάφορα άλλα τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις».