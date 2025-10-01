Manneken Pis: Με κυπριακή βράκα το διασημότερο μνημείο των Βρυξελλών

Πρόκειται για το Μανεκέν Πις (Manneken Pis) που φόρεσε την παραδοσιακή κυπριακή ενδυμασία, ραμμένη στα μέτρα του.

Η τελετή πραγματοπιήθηκε παρουσία του Πέτρου Μαυρίκιου, Πρέσβη της Κύπρου στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ (ΕΠΑ)και είδε δεκάδες Κύπριους να δίνουν το παρών σε αυτή την συμβολική κίνηση.

Η βράκα δωρίστηκε στο Δήμο των Βρυξελλών από την Κυπριακή Πρεσβεία το 2010 ενόψει της Ημέρας της Κυπριακής Ανεξαρτησίας τότε, και όλες τις υπόλοιπες ημέρες εκτίθεται στην πτέρυγα του μουσείου που ονομάζεται «Μανεκέν Πις, ένας κάτοικος Βρυξελλών πολύ ευρωπαίος», μαζί με άλλες εθνικές φορεσιές των κρατών μελών της ΕΕ.

ΠΗΓΗ: Euronews