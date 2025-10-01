Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineApple: Κυκλοφόρησε το iOS 26.0.1 στα iPhone - Ποια μοντέλα αφορά και τι νέο φέρνει
LIKE ONLINE

Apple: Κυκλοφόρησε το iOS 26.0.1 στα iPhone - Ποια μοντέλα αφορά και τι νέο φέρνει

 01.10.2025 - 19:50
Apple: Κυκλοφόρησε το iOS 26.0.1 στα iPhone - Ποια μοντέλα αφορά και τι νέο φέρνει

Η Apple κυκλοφόρησε επιτέλους τη νέα αναβάθμιση του iOS 26, που έρχεται με τον αριθμό iOS 26.0.1. Όλοι οι χρήστες που έχουν εγκαταστήσει τη νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος μπορούν ήδη να κατεβάσουν το νέο patch. Φέρνει, όμως, κάτι καινούργιο;

Όχι, το iOS 26.0.1 δεν φέρνει κάποιο νέο χαρακτηριστικό στα iPhone, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως λέει και η Apple. Πρόκειται για μία ενημέρωση που διορθώνει πολλά bugs του συστήματος, ενώ βελτιώνει και τη συνολική απόδοση.

Το iOS 26.0.1 διορθώνει επιτέλους πολλά bugs που υπήρχαν στο iOS 26 με το Wi-Fi και τη συνδεσιμότητα του Bluetooth και του cellular, εξαλείφει εντελώς το glitch της κάμερας που είχαμε δει με τα μαύρα πλαίσια σε ορισμένα iPhone 17 και iPhone Air κ.α.

Τα patch notes:

Wi-Fi and Bluetooth may occasionally disconnect on iPhone 17, iPhone Air, and iPhone 17 Pro models
A small number of iPhone users may be unable to connect to a cellular network after updating to iOS 26
Photos taken under certain lighting conditions with iPhone 17, iPhone Air, and iPhone 17 Pro models may include unexpected artifacts
App icons may appear blank after adding a custom tint
VoiceOver may become disabled for some users after updating to iOS 26

Αν δεν σας έχει έρθει ακόμα ειδοποίηση για να κατεβάσετε την ενημέρωση, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις, έπειτα την κατηγορία Γενικά και μετά να επιλέξετε την Αναβάθμιση Λογισμικού (Software Update).

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στον ιατρικό κόσμο για τον ξαφνικό θάνατο Κύπριου γιατρού - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Απίστευτος οδηγός στην Κύπρο έγινε viral: Όταν ένα πάρκινγκ «είναι λίγο, πολύ λίγο»... - Δείτε φωτογραφία
Νέα επιλογή για ταβέρνα - Άνοιξε σε ένα μικρό χωριό και υπόσχεται ένα απίστευτο γαστρονομικό ταξίδι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Σάλος στο TikTok: Live καβγάς της Γιώτας Κρος με τον Πέτρο Φιλίππου – Τον έβρισε – Το βίντεο που πάγωσε το κοινό
Ξεκαρδιστικό AI βίντεο δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να τραγουδά για τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη σύλληψή του – Το TikTok πήρε φωτιά
Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της άτυχης 58χρονης – Αναμένεται ένταλμα σύλληψης 62χρονου
Προσοχή νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 78χρονο - Δέχθηκε αίτημα φιλίας και «έκαναν» φτερά 64 χιλιάδες ευρώ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Manneken Pis: Με κυπριακή βράκα το διασημότερο μνημείο των Βρυξελλών

 01.10.2025 - 19:26
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών

Με αναφορά στην ιστορική σημασία της ανεξαρτησίας αλλά και στις συνεχιζόμενες προκλήσεις του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο τηλεοπτικό του μήνυμα για την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, «υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, σημειώνοντας τη σημασία της ενεργότερης εμπλοκής της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών

  •  01.10.2025 - 19:02
Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία: Στο κελί ο 36χρονος δράστης - Η κατάσταση της υγείας του 62χρονου

Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία: Στο κελί ο 36χρονος δράστης - Η κατάσταση της υγείας του 62χρονου

  •  01.10.2025 - 15:49
Eurostat: Εξαίρεση στην ΕΕ ο μηδενικός πληθωρισμός Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2025

Eurostat: Εξαίρεση στην ΕΕ ο μηδενικός πληθωρισμός Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2025

  •  01.10.2025 - 18:30
Προσοχή νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 78χρονο - Δέχθηκε αίτημα φιλίας και «έκαναν» φτερά 64 χιλιάδες ευρώ

Προσοχή νέα απάτη: Έτσι ξεγέλασαν 78χρονο - Δέχθηκε αίτημα φιλίας και «έκαναν» φτερά 64 χιλιάδες ευρώ

  •  01.10.2025 - 18:02
Κοντά στα επίπεδα του 2024 ο φετινός τουρισμός - Οι προβλέψεις για Νοέμβριο και οι αγορές που μας προτιμούν

Κοντά στα επίπεδα του 2024 ο φετινός τουρισμός - Οι προβλέψεις για Νοέμβριο και οι αγορές που μας προτιμούν

  •  01.10.2025 - 17:00
Κατεχόμενα: Αποσύρθηκαν δύο από τρεις «κατηγορίες» για τους 5 Ε/κ

Κατεχόμενα: Αποσύρθηκαν δύο από τρεις «κατηγορίες» για τους 5 Ε/κ

  •  01.10.2025 - 15:06
«Ντου» Αστυνομίας σε πολυκατοικίες - Από σύλληψη παράνομου μετανάστη μέχρι παραβάσεις και ζητήματα καθαριότητας

«Ντου» Αστυνομίας σε πολυκατοικίες - Από σύλληψη παράνομου μετανάστη μέχρι παραβάσεις και ζητήματα καθαριότητας

  •  01.10.2025 - 16:39
Νέα επιλογή για ταβέρνα - Άνοιξε σε ένα μικρό χωριό και υπόσχεται ένα απίστευτο γαστρονομικό ταξίδι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Νέα επιλογή για ταβέρνα - Άνοιξε σε ένα μικρό χωριό και υπόσχεται ένα απίστευτο γαστρονομικό ταξίδι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  01.10.2025 - 15:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα