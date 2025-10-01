Apple: Κυκλοφόρησε το iOS 26.0.1 στα iPhone - Ποια μοντέλα αφορά και τι νέο φέρνει

Όχι, το iOS 26.0.1 δεν φέρνει κάποιο νέο χαρακτηριστικό στα iPhone, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως λέει και η Apple. Πρόκειται για μία ενημέρωση που διορθώνει πολλά bugs του συστήματος, ενώ βελτιώνει και τη συνολική απόδοση.

Το iOS 26.0.1 διορθώνει επιτέλους πολλά bugs που υπήρχαν στο iOS 26 με το Wi-Fi και τη συνδεσιμότητα του Bluetooth και του cellular, εξαλείφει εντελώς το glitch της κάμερας που είχαμε δει με τα μαύρα πλαίσια σε ορισμένα iPhone 17 και iPhone Air κ.α.

Τα patch notes:

Wi-Fi and Bluetooth may occasionally disconnect on iPhone 17, iPhone Air, and iPhone 17 Pro models

A small number of iPhone users may be unable to connect to a cellular network after updating to iOS 26

Photos taken under certain lighting conditions with iPhone 17, iPhone Air, and iPhone 17 Pro models may include unexpected artifacts

App icons may appear blank after adding a custom tint

VoiceOver may become disabled for some users after updating to iOS 26

Αν δεν σας έχει έρθει ακόμα ειδοποίηση για να κατεβάσετε την ενημέρωση, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις, έπειτα την κατηγορία Γενικά και μετά να επιλέξετε την Αναβάθμιση Λογισμικού (Software Update).

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr