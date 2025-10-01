Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Χαλάει» ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές αυτές τις ώρες - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

 01.10.2025 - 21:00
«Χαλάει» ο καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές αυτές τις ώρες - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ στα δυτικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 21 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Από την Παρασκευή, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο μέχρι το Σάββατο και μικρή πτώση την Κυριακή για να κυμανθεί κατά τριήμερο λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

