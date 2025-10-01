Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Με σιδερολοστό και μπροστά στα μάτια της κόρης τους σκότωσε την 58χρονη ο πρώην σύζυγός της

 01.10.2025 - 20:38
VIDEO: Με σιδερολοστό και μπροστά στα μάτια της κόρης τους σκότωσε την 58χρονη ο πρώην σύζυγός της

Με σιδερολοστό φέρεται να σκότωσε την 58χρονη πρώην σύζυγό του, στο σπίτι τους, ο 62χρονος στο Καϊμακλί, ο οποίος τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση και φέρεται να παραδέχθηκε προφορικά τη διάπραξη της γυναικοκτονίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Πέρασαν χειροπέδες στον 62χρονο πρώην σύζυγο της άτυχης 58χρονης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, το έγκλημα διαπράχθηκε στο σπίτι του 62χρονου όπου διέμεναν και οι δύο. Φαίνεται να προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 62χρονος σκότωσε την 58χρονη με σιδερολοστό. Σημειώνεται ότι η νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στις 2:30 το πρωί μπροστά στα έντρομα μάτια της κόρης τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν το βρέφος της νεαρής.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι καυγάδες μεταξύ τους, ειδικότερα μετά τον χωρισμό τους, ήταν καθημερινό φαινόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι η 58χρονη Αφσάνε Μοχαμματί από το Ιράν, η οποία έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, απεβίωσε κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Περαιτέρω απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε ο φόνος αναμένεται να ληφθούν έπειτα από τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής στη σορό της 58χρονης.

Δείτε το απόσπασμα: 

