Ο ισραηλινός στρατός αναχαιτίζει πλοία του στόλου για τη Γάζα - Προβλήματα στις επικοινωνίες

Ήδη έχουν αρχίσει να σημειώνονται προβλήματα στις επικοινωνίες των σκαφών, ενώ υπάρχουν αναφορές και για την αναχαίτηση πλοίων.

«Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν» είπε ο Χοσέ Λουίς Ιμπότε, σε ένα βίντεο που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Άλλοι δύο επιβάτες του στολίσκου, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής του ισπανικού κόμματος Compromis Χουάν Μπορντέρα, επιβεβαίωσαν ότι άγνωστα πλοία πλησιάζουν τον στολίσκο. Η μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο στολίσκος μπορεί να αναχαιτιστεί εντός της επόμενης ώρας.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr