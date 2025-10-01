Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ο ισραηλινός στρατός αναχαιτίζει πλοία του στόλου για τη Γάζα - Προβλήματα στις επικοινωνίες

 01.10.2025 - 22:16
Ο ισραηλινός στρατός αναχαιτίζει πλοία του στόλου για τη Γάζα - Προβλήματα στις επικοινωνίες

Τουλάχιστον 20 στρατιωτικά σκάφη «άγνωστης ταυτότητας» περικύκλωσαν αργά την Τετάρτη τα πλοία του στόλου Global Sumud Flotilla, ο οποίος κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους.

Ήδη έχουν αρχίσει να σημειώνονται προβλήματα στις επικοινωνίες των σκαφών, ενώ υπάρχουν αναφορές και για την αναχαίτηση πλοίων.

«Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν» είπε ο Χοσέ Λουίς Ιμπότε, σε ένα βίντεο που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Άλλοι δύο επιβάτες του στολίσκου, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής του ισπανικού κόμματος Compromis Χουάν Μπορντέρα, επιβεβαίωσαν ότι άγνωστα πλοία πλησιάζουν τον στολίσκο. Η μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο στολίσκος μπορεί να αναχαιτιστεί εντός της επόμενης ώρας.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών

Με αναφορά στην ιστορική σημασία της ανεξαρτησίας αλλά και στις συνεχιζόμενες προκλήσεις του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο τηλεοπτικό του μήνυμα για την 65η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, «υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ελπίδας» για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, σημειώνοντας τη σημασία της ενεργότερης εμπλοκής της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

