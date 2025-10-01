Δυνατοί πνεύμονες: Η εναλλακτική δραστηριότητα «φάρμακο» για τις πνευμονοπάθειες

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Πνευμονολογικό Συνέδριο στο Άμστερνταμ, εξειδικευμένα προγράμματα ομαδικού τραγουδιού μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και να μειώσουν τα συμπτώματα ασθενών με σοβαρές πνευμονοπάθειες, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και η διάμεση πνευμονοπάθεια (ILD).

Η δύσπνοια αποτελεί ένα από τα πιο κοινά και εξουθενωτικά συμπτώματα των εν λόγω πνευμονοπαθειών. Αφορούν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, περιορίζοντας δραστικά την καθημερινότητά τους. Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Natasha Smallwood από το Monash University της Μελβούρνης, «οι διαθέσιμες θεραπείες είναι περιορισμένες και πολλές φορές δεν επαρκούν για να ανακουφίσουν τους ασθενείς».

Η μελέτη SINFONIA

Για να διερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης, οι ερευνητές υλοποίησαν το πρόγραμμα SINFONIA: μια τυχαία ελεγχόμενη μελέτη, που θεωρείται «χρυσό πρότυπο» στην ιατρική έρευνα. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε διαδικτυακές ομαδικές συνεδρίες τραγουδιού διάρκειας 90 λεπτών, μία φορά την εβδομάδα για 12 εβδομάδες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ζέσταμα, ασκήσεις αναπνοής, τραγούδι γνωστών κομματιών και χρόνο για κοινωνική αλληλεπίδραση.

Από τους 101 συμμετέχοντες (64 με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και 37 με διάμεση πνευμονοπάθεια), οι 50 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τραγουδιού και οι υπόλοιποι συνέχισαν με τη συνήθη ιατρική φροντίδα. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Οι ασθενείς του προγράμματος τραγουδιού είχαν κατά μέσο όρο 7,4 μονάδες υψηλότερη ποιότητα ζωής (μετρημένη με το ερωτηματολόγιο SF-36) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες που περιορίζονται από σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα.

Τα οφέλη ήταν εντονότερα σε όσους παρακολούθησαν τουλάχιστον 8 από τις 12 συνεδρίες.

Ιδιαίτερη ανταπόκριση έδειξαν οι γυναίκες, τα άτομα με άγχος ή κατάθλιψη και όσοι δεν είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε πνευμονική αποκατάσταση.

Παρότι ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το τραγούδι συμβάλλει σε καλύτερο έλεγχο της αναπνοής, βελτίωση της διάθεσης και ενίσχυση της κοινωνικής σύνδεσης. «Το πώς το τραγούδι επηρεάζει τους ασθενείς μπορεί να διαφέρει, αλλά το σίγουρο είναι ότι τα οφέλη είναι υπαρκτά», σημείωσε η Δρ. Smallwood.

Συμπέρασμα

Η μελέτη SINFONIA είναι η πρώτη του είδους της, παγκοσμίως, και έρχεται να προστεθεί σε έναν αυξανόμενο όγκο ερευνών που δείχνουν ότι οι μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση σε χρόνιες παθήσεις.

Όπως τόνισε ο Δρ. Apostolos Bossios από το Karolinska Institutet, «ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και διάμεση πνευμονοπάθεια αντιμετωπίζουν μόνιμες δυσκολίες στην αναπνοή που δεν μπορούν να θεραπευτούν. Χρειαζόμαστε νέες στρατηγικές για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι το τραγούδι μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης».

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr