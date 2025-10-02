Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στήριξη Χριστοδουλίδη σε Ζελένσκι: Σχεδιάζει επίσκεψη στο Κίεβο τον Δεκέμβρη ο ΠτΔ

 02.10.2025 - 20:04
Στήριξη Χριστοδουλίδη σε Ζελένσκι: Σχεδιάζει επίσκεψη στο Κίεβο τον Δεκέμβρη ο ΠτΔ

Σειρά σημαντικών συναντήσεων είχε σήμερα στην πρωτεύουσα της Δανίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, όπως ανέφερε η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλενα Ραουνά.

Σε δηλώσεις της η κα Ραουνά, η οποία συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Δανία, είπε ότι «στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην Κοπεγχάγη, έλαβαν χώρα σημαντικές διμερείς συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι οποίες ζητήθηκαν από τους εταίρους μας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατά την οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου, ειδικότερα σε θέματα εγγυήσεων και ασφάλειας της Ουκρανίας.

Στη συνάντηση εκφράστηκε εκ νέου η στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ουκρανία και η δέσμευση να εργαστούμε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας για την προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Συμφωνήθηκε, επίσης, όπως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Ουκρανία εντός Δεκεμβρίου, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε, ακόμη, συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Δανίας Μέττε Φρέντρικσεν στη διάρκεια της οποίας έγινε ανασκόπηση της προόδου που σημειώθηκε κατά την Προεδρία της Δανίας σε σημαντικούς φακέλους, τους οποίους θα κληρονομήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είναι οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο σημαντικές νομοθετείς προτάσεις σε θέματα επιστροφών αιτητών ασύλου τις οποίες θα διαπραγματευτεί η Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε και με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου, η οποία εξέφρασε την πρόθεση της να επισκεφθεί την Κύπρο εντός Νοεμβρίου, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε, επίσης, με την Πρόεδρο της Ελβετίας Καρίν Κέλλερ Σούτερ καθότι η Κυπριακή Προεδρία θα είναι αυτή που αναμένεται να ολοκληρώσει το πακέτο συμφωνιών ΕΕ – Ελβετίας.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό».

