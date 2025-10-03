Ecommbx
Χειροπέδες σε Τουρκοκύπριους: Τους κατάσχεσαν τα οχήματα και πλήρωσαν και πρόστιμο – Φορτωμένοι με αδασμολόγητα τσιγάρα – Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε Τουρκοκύπριους: Τους κατάσχεσαν τα οχήματα και πλήρωσαν και πρόστιμο – Φορτωμένοι με αδασμολόγητα τσιγάρα – Δείτε φωτογραφίες

 03.10.2025 - 09:06
03.10.2025 - 09:06

Δύο υποθέσεις κατάσχεσης αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων σε οχήματα στην περιοχή Ορόκλινης.

Στις 2/10/2025 μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας ενημέρωσαν λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, ότι σε έρευνα που διενήργησαν στην περιοχή Ορόκλινης, σε ιδιωτικό όχημα που οδηγούσε 46χρονη Τουρκοκύπρια, εντόπισαν μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 11 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 47 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων και 37 κιλά και 800 γραμμάρια καπνού για ναργιλέ, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Τα πιο πάνω καπνικά προϊόντα, αφού καταμετρήθηκαν, κατασχέθηκαν από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, όπως και το όχημα που χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά τους, ενώ η οδηγός συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη αφού η Διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων έκανε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €9,500 ευρώ, πλέον €500 ευρώ για την απόδοση του οχήματος.

Λίγο αργότερα σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον ίδιο δρόμο, σε εμπορικό όχημα που οδηγούσε 51χρονος Τουρκοκύπριος, εντοπίστηκε επίσης μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 105 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 16 κούτες θερμαινόμενων τσιγάρων, 17 κιλά και 150 γραμμάρια καπνού για στριφτό τσιγάρο και 35 κιλά καπνού για ναργιλέ, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Τα πιο πάνω καπνικά προϊόντα, αφού καταμετρήθηκαν, κατασχέθηκαν από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, όπως και το όχημα που χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά τους, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού η Διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων έκανε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή ποσού €19,500 ευρώ, πλέον €500 ευρώ για την απόδοση του οχήματος.

Δείτε φωτογραφίες

 

