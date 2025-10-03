Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚύκλωμα βαρυποινίτη: Εκκρεμεί η απόφαση Ανωτάτου - Πήρε αναβολή η υπόθεση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κύκλωμα βαρυποινίτη: Εκκρεμεί η απόφαση Ανωτάτου - Πήρε αναβολή η υπόθεση

 03.10.2025 - 12:08
Κύκλωμα βαρυποινίτη: Εκκρεμεί η απόφαση Ανωτάτου - Πήρε αναβολή η υπόθεση

Αναβλήθηκε η διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας που αφορά την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο βαρυποινίτης Γιώργος Χριστοδούλου, γνωστός ως Ζαβράντωνας, μαζί με έξι ακόμη κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων μια 37χρονη επιχειρηματίας, οι γονείς και ο αδερφός της, ένας 40χρονος από την επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και μια 26χρονη δεσμοφύλακας των Κεντρικών Φυλακών.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία ήταν ορισμένη την Παρασκευή για απάντηση των κατηγορουμένων στις εναντίον τους κατηγορίες, αναβλήθηκε και επαναορίστηκε στις 21 Νοεμβρίου του 2025, στις 09:00.

Η αναβολή δόθηκε, λόγω εκκρεμούς διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου έχουν προσβληθεί τα εντάλματα έρευνας και λήψης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, που εκδόθηκαν για τέσσερις από τους κατηγορούμενους, περιλαμβανομένου του Ζαβράντωνα.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, από την υπεράσπιση των εν λόγω κατηγορουμένων, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει δώσει άδεια για εκδίκαση των αιτήσεων. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα, Δημήτρης Τσολακίδης, τόνισε ότι σε περίπτωση επιτυχίας των αιτήσεων, ενδέχεται να επηρεαστεί η ουσία της ποινικής υπόθεσης.

Όλοι οι κατηγορούμενοι, πλην του Ζαβράντωνα που εκτίει πολυετή ποινή φυλάκισης, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καταθέτοντας χρηματική εγγύηση 50 χιλιάδων ευρώ μετρητά ή αντίστοιχης αξίας με αξιόχρεο εγγυητή, ενώ τους επιβλήθηκαν και περιορισμοί, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη Δημοκρατία, η απαγόρευση μετάβασης στα κατεχόμενα και η υποχρέωση να παρουσιάζονται σε αστυνομικό σταθμό μία φορά την εβδομάδα.

Σε σχέση με τον κατηγορούμενο, Γιώργο Χριστοδούλου, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής ζήτησε την κράτησή του, επικαλούμενη τον κίνδυνο διάπραξης νέων αδικημάτων, αίτημα που έγινε αποδεκτό από το Δικαστήριο.

Εξάλλου, σημειώνεται ότι ο Ζαβράντωνας έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του στις 21 Δεκεμβρίου του 2022 σε 22 χρόνια φυλάκισης, με την απόφαση να εκκρεμεί.

Ο δικηγόρος του επεφύλαξε εκ νέου το δικαίωμα αν επιτύχει η έφεση να διαφοροποιήσει τη στάση του.

Οι επτά κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων κατηγορίες, για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αδικήματα διαφθοράς, παράνομη κατοχή περιουσίας και αδικήματα που αφορούν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

