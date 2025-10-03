Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Βιομηχανία» θανάτου πουλιών σε Λευκωσία και Λάρνακα – Έφοδος Αστυνομίας με συλλήψεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Βιομηχανία» θανάτου πουλιών σε Λευκωσία και Λάρνακα – Έφοδος Αστυνομίας με συλλήψεις

 03.10.2025 - 18:19
«Βιομηχανία» θανάτου πουλιών σε Λευκωσία και Λάρνακα – Έφοδος Αστυνομίας με συλλήψεις

Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν σήμερα το πρωί έρευνα με δικαστικό ένταλμα στην οικία 41χρονου στην επαρχία Λευκωσίας, καθώς και σε περιφραγμένο χώρο στην επαρχία Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν στην οικία στην επαρχία Λευκωσίας και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, πέντε δίκτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, 952 νεκρά άγρια πτηνά και 817 πλαστικά άσπρα δοχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για συσκευασία των άγριων πτηνών. 

Στον περιφραγμένο χώρο στην επαρχία Λάρνακας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έντεκα στημένα δίκτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, πάνω στα οποία υπήρχαν 297 άγρια πτηνά, εκ των οποίων τα 149 ήταν νεκρά και τα 147 ήταν ζωντανά και απελευθερωθήκαν, καθώς και δύο μιμητικές μηχανές οι οποίες παρήγαγαν μιμητικους ήχους άγριων πτηνών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντός του περιφραγμένου χώρου εισήλθε 42χρονος, ο οποίος φορούσε κουκούλα και στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει. Αφού ακινητοποιηθηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, ερευνήθηκε και στην κατοχή του εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν εντός οχήματος που φέρεται να οδηγούσε προηγουμένως ο 42χρονος και κατασχέθηκαν μονόκαννο κυνηγετικό, 181 πλήρη φυσίγγια δίκαννου κυνηγετικού, δύο μιμητικές συσκευές και δύο σκοτωμένα άγρια πτηνά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανακόπηκε έξω από τον περιφραγμένο χώρο,  όχημα ιδιοκτησίας 44χρονου, εντός του οποίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 30 πλήρη φυσίγγια Δίκαννου Κυνηγετικού και τρία μαχαίρια και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Η Υπηρεσία Θήρας αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση εξωδίκων για τα αδικήματα που αφορούν τον Περί Άγριων Πτηνών, Νόμο.  

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τους Αστυνομικούς Σταθμού Πέρα Χωρίου και Κοφίνου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λετυμπιώτης: Σκάφος που κατέπλεε προς τη Γάζα προσέγγισε την Κύπρο - «Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα»
Κατερίνα Αγαπητού: Το λογοπαίγνιο με τον Κώστα Νάνο - «Θα σου έλεγα τι έπιασα» - Δείτε βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αρνείται να δώσει στοιχεία για τα αίτια του καβγά ο συλληφθείς – «Σιγή ιχθύος» και από το θύμα – Η κατάσταση της υγείας του
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Από σήμερα μένουν χωρίς ΜΟΤ χιλιάδες οχήματα - Ποιοι παίρνουν παράταση και τι ισχύει για τα αναπηρικά
Τι άλλο έρχεται στο e-kalathi και πώς ήδη ρίχνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ
Στη γειτονιά των αγγέλων η Δώρα Πετρίδου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεύτερο πλοιάριο του ανθρωπιστικού στολίσκου έφτασε στην Κύπρο – Ελλιμενίστηκε στην Πάφο

 03.10.2025 - 18:02
Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Χωρίς κανένα φίλτρο, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, άνοιξε τις πόρτες του γραφείου του στην κάμερα του ThemaOnline και μίλησε στον Τάσο Θεοδώρου για όλα και… όλους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

Ο Νίκος Αναστασιάδης στο «Τ» για όλα: Οι «αδυναμίες» του, η ζωή μετά το Προεδρικό και οι αλήθειες που ακούγονται για πρώτη φορά – Βίντεο

  •  03.10.2025 - 06:55
Προχωρούν σε καταγγελίες στην ΑΔΙΠΑ οι διαδηλωτές, μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ – Διαψεύδουν την Αστυνομία

Προχωρούν σε καταγγελίες στην ΑΔΙΠΑ οι διαδηλωτές, μετά τα επεισόδια έξω από το ΥΠΕΞ – Διαψεύδουν την Αστυνομία

  •  03.10.2025 - 16:25
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Ζητούσαν €500.000 για προστασία, μέλος ρωσικής μαφίας ο καταζητούμενος

  •  03.10.2025 - 17:01
Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Συμφωνία ή κόλαση, περιμένουμε μέχρι την Κυριακή την απάντησή σας

  •  03.10.2025 - 17:32
ΤΑΚΑΤΑ: Πότε θα βάζει πρόστιμα η Αστυνομία - Έρχεται απαγόρευση συνέχισης οδήγησης - Οι περιπτώσεις

ΤΑΚΑΤΑ: Πότε θα βάζει πρόστιμα η Αστυνομία - Έρχεται απαγόρευση συνέχισης οδήγησης - Οι περιπτώσεις

  •  03.10.2025 - 15:16
Άστατος ο καιρός: Σκόνη, σύννεφα και βροχές στο «μενού» του Σαββατοκύριακου – Μέχρι που θα φθάσει ο υδράργυρος

Άστατος ο καιρός: Σκόνη, σύννεφα και βροχές στο «μενού» του Σαββατοκύριακου – Μέχρι που θα φθάσει ο υδράργυρος

  •  03.10.2025 - 16:47
Έπιασε «λαβράκι» η ΥΚΑΝ: Σακούλες σκουπιδιών έκρυβαν 12 συσκευασίες κάνναβης – Δείτε φωτογραφίες

Έπιασε «λαβράκι» η ΥΚΑΝ: Σακούλες σκουπιδιών έκρυβαν 12 συσκευασίες κάνναβης – Δείτε φωτογραφίες

  •  03.10.2025 - 16:01
Νεκρός οδηγός λόγω αερόσακου Τακάτα στα κατεχόμενα

Νεκρός οδηγός λόγω αερόσακου Τακάτα στα κατεχόμενα

  •  03.10.2025 - 14:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα