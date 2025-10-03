Να αποκλείσουν το ισραηλινό ποδόσφαιρο, καλούν την UEFA νομικοί και πρώην εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ

Η επιστολή, που στάλθηκε χθες (2/10) στον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ανέφερε ότι ο αποκλεισμός του Ισραήλ είναι «επιτακτικός», επικαλούμενη έκθεση ερευνητών των Ηνωμένων Εθνών που επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων.

Κάλεσε την UEFA και τα μέλη της να «εκπληρώσουν τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις τους να τηρούν το διεθνές δίκαιο και να προχωρήσουν με τον άμεσο και πλήρη αποκλεισμό του ισραηλινού ποδοσφαίρου», όπως αναφέρει το Αl Jazeera.

Η επιστολή τόνισε τη ζημιά που προκαλεί το Ισραήλ στο άθλημα στη Γάζα. Τουλάχιστον 421 Παλαιστίνιοι ποδοσφαιριστές έχουν σκοτωθεί από τότε που το Ισραήλ άρχισε τη στρατιωτική επίθεσή του τον Οκτώβριο του 2023 και η επιστολή εξήγησε ότι η βομβαρδιστική εκστρατεία του Ισραήλ «καταστρέφει συστηματικά τις ποδοσφαιρικές υποδομές της Γάζας».

«Αυτές οι πράξεις έχουν αποδεκατίσει μια ολόκληρη γενιά αθλητών, διαβρώνοντας τον ιστό του παλαιστινιακού αθλητισμού» ανέφερε.

«Η αποτυχία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ισραήλ (IFA) να αμφισβητήσει αυτές τις παραβιάσεις την εμπλέκει σε αυτό το σύστημα καταπίεσης, καθιστώντας τη συμμετοχή της στις διοργανώσεις της UEFA αβάσιμη».

Μεταξύ των υπογραφόντων την επιστολήν ήταν η Αμερικανίδα Ελίζα φον Τζέντεν-Φόργκε, μελετήτρια με εξειδίκευση στη γενοκτονία, το φύλο και την ιστορία της αποικιοκρατίας, συνιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Lemkin για την Πρόληψη Γενοκτονιών, καθώς και αρκετοί πρώην εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί του ΟΗΕ στο διεθνές δίκαιο.

«Η UEFA δεν πρέπει να είναι συνένοχη στο αθλητικό ξέπλυμα τέτοιων κατάφωρων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πράξης της γενοκτονίας» ανέφερε η επιστολή.

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ/ΘΚΕ/ΗΦ)