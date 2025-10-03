Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Νέο ράλι στις τιμές κατοικιών στην Ευρώπη – Σταθερή η αγορά στην Κύπρο

 03.10.2025 - 22:47
Eurostat: Νέο ράλι στις τιμές κατοικιών στην Ευρώπη – Σταθερή η αγορά στην Κύπρο

Οι τιμές των κατοικιών στην Ευρώπη συνεχίζουν να ανεβαίνουν με ραγδαίους ρυθμούς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, στην ευρωζώνη η μέση αύξηση έφτασε το 5,1%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 5,4% σε ετήσια βάση. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές σημείωσαν άνοδο 1,7% στην ευρωζώνη και 1,6% στην ΕΕ.

Όσον αφορά την Κύπρο, η αγορά ακινήτων παρουσιάζει μια σχετικά σταθερή πορεία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των ακινήτων στην Κύπρο δεν παρουσιάζουν τις δραματικές αυξήσεις που παρατηρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, η Κύπρος κατέγραψε μια μικρή αύξηση 0,2%, μετά από μια αύξηση 1,1% στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Σε ετήσια βάση, η αύξηση ήταν 1,0%, έναντι 2,0% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η τάση δείχνει μια μικρή επιβράδυνση σε σχέση με προηγούμενα τρίμηνα.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα κράτη μέλη, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στην Πορτογαλία (+17,2%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (+15,5%) και την Ουγγαρία (+15,1%). Αντίθετα, μόνο η Φινλανδία κατέγραψε πτώση, με μείωση 1,3% σε ετήσια βάση.

Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές μειώθηκαν μόνο στη Γαλλία (-0,2%) και στο Βέλγιο (-0,1%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Πορτογαλία (+4,7%), το Λουξεμβούργο (+4,5%) και την Κροατία (+4,4%). Η Eurostat σημειώνει ότι για την Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις τιμές των κατοικιών, και ότι για την εκτίμηση των ευρωπαϊκών συγκεντρωτικών μεγεθών χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

