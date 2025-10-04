Ecommbx
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου

 04.10.2025 - 10:28
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Τα επεισόδια έξω από το Υπουργεό Εξωτερικών, κατά τη διαδήλωση για τη Γάζα, και οι κατηγορίες για βία από μέρους της Αστυνομίας είναι το θέμα που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του Τύπου το Σάββατο. Οι εφημερίδες αναφέρονται, επίσης, στο νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, στα δυο πλοιάρια του στόλου προς τη Γάζα, που ελλιμενίστηκαν στην Κύπρο, καθώς και σε ενδεχόμενη εμπλοκή της ρωσικής μαφίας στην απόπειρα φόνου στη Λεμεσό.

Η «Αλήθεια» με τίτλο στο κύριο της θέμα «Η κυβέρνηση εκθέτει τη χώρα διεθνώς» κάνει λόγο για "κρίση αξιοπιστίας και συνέχιση της διάβρωσης της δημοκρατίας" από βίαιη διάλυση της ειρηνικής συγκέντρωσης για τη Γάζα. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι μόνο μία ενδιαφερόμενη έκανε αίτηση για εθελοντική στράτευση τις πρώτες τέσσερις μέρες της προθεσμίας του ΥΠΑΜ. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο φερόμενος ως δράστης στην απόπειρα φόνου στη Λεμεσό είναι μέλος της ρωσικής μαφίας.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Ξύλο με όπλο τον περιοριστικό νόμο», κάνοντας λόγο για "αδικαιολόγητη αστυνομική βία" κατά διαδηλωτών για τη Γάζα. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στον προϋπολογισμό του 2026 και για αξιωματούχους με μισθό άνω των €9.000. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε ενδεχόμενη εμπλοκή της ρωσικής μαφίας στην απόπειρα φόνου στη Λεμεσό.

Η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο στο κύριο του θέμα «Οι ανεπαρκείς θα περνούν από πλύση» αναφέρεται στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, σημειώνοντας ότι οι ανεπαρκείς εκπαιδευτικοί θα εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα στήριξης. Η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία κτηρίου υπό ανακαίνιση, σημειώνοντας ότι η κυπριακή Προεδρία της ΕΕ συντηρεί και τα μνημεία. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στη διαμαρτυρία την Πέμπτη υπέρ των Παλαιστινίων, σημειώνοντας ότι "η αδικαιολόγητη βία" της Αστυνομίας προκάλεσε νέα εκδήλωση που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ.

Η «Χαραυγή» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Η κυβέρνηση σε κατήφορο αυταρχισμού και αντιδημοκρατίας», αναφερόμενη σε "αστυνομική βία και υποταγή στον Νετανιάχου". Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε μήνυμα Ε/κ και Τ/κ εκπαιδευτικών για ενισχυμένη παιδεία και ενωμένη Κύπρο. Αλλού, η «Χαραυγή» αναφέρεται σε νέα αύξηση στο επιτόκιο και τις δόσεις των στεγαστικών δανείων.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Cyprus Mail» με στο κύριο της θέμα τίτλο «Η Αστυνομία δέχεται πυρά για τις τακτικές αντιμετώπισης)διαμαρτυριών», αναφέρεται σε οργή του κοινού εξαιτίας αστυνομικής βίας που ασκήθηκε την Πέμπτη, που οδήγησε σε νέα διαμαρτυρία την Παρασκευή. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι οι απώλειες νερού από το δίκτυο κοστίζουν €13 εκ. τον χρόνο στον Κύπριο καταναλωτή. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται στα δύο πλοιάρια από τον στολίσκο για τη Γάζα που ελλιμενίστηκαν στην Κύπρο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

