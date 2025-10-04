Ecommbx
Ξεκαθαρίζει τη θέση της ενόψει Βουλευτικών η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Θα πάρω τις αποφάσεις μου όταν είμαι έτοιμη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκαθαρίζει τη θέση της ενόψει Βουλευτικών η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Θα πάρω τις αποφάσεις μου όταν είμαι έτοιμη»

 04.10.2025 - 10:09
Ξεκαθαρίζει τη θέση της ενόψει Βουλευτικών η Ειρήνη Χαραλαμπίδου - «Θα πάρω τις αποφάσεις μου όταν είμαι έτοιμη»

Τη στάση της ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026 ξεκαθαρίζει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι σήμερα απέχει από κάθε δημόσια συζήτηση για το θέμα και πως οι αποφάσεις της θα ληφθούν όταν η ίδια το κρίνει σκόπιμο.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Χαραλαμπίδου τόνισε ότι παραμένει πολιτικός της «πρώτης γραμμής», ενώ δεν δίστασε να ασκήσει κριτική στις στρεβλώσεις του Συντάγματος και στην κατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα.

Αυτούσια η ανάρτηση:

«Μέχρι σήμερα απέχω πλήρως από τις όποιες δημόσιες συζητήσεις σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου 2026.

Το μόνο που έχω πει είναι ότι είμαι πολιτικός που δίνω τις μάχες στην πρώτη γραμμή και δεν θα περιθωριοποιηθώ για να βολέψω οιονδήποτε. Απ' εκεί και πέρα τα σενάρια του καθενός με τα οποία σκόπιμα και στοχευμένα αναπτύσσονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από άτομα χωρίς γνώση με αφήνουν εντελώς αδιάφορη.

Τις οποίες αποφάσεις μου θα τις πάρω όταν είμαι έτοιμη.Να υπενθυμίσω δε ότι σε αυτόν τον τόπο έχουμε υποτυπώδη Δημοκρατία. Και το καταγράφω αυτό ένεκα των Στρεβλώσεων του Συντάγματος σε θέματα απόλυτων εξουσιών. Δημοκρατία σημαίνει ότι στις εκλογές οι μόνοι που λαμβάνουν αποφάσεις είναι οι πολίτες και η ετυμηγορία τους είναι πάντα σεβαστή.

Είναι το μόνο που τους άφησαν. Έχω αποδείξει συνέπεια σε Αρχές ακόμα και αν έπρεπε να διαφωνήσω με το ΑΚΕΛ, είχα πάντα το θάρρος της γνώμης μου, το απέδειξα, συνεπώς αν θέλετε να κάνετε σενάρια , κάντε τα αλλά αυτά δεν θα με εμποδίσουν να πάρω την οποία απόφαση κρίνω ορθή και μπορώ να στηρίξω.

Πρώτα θα πρέπει να αποφασίσω αν θα κατέλθω στις εκλογές και μετά με ποιο συνδυασμό».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

