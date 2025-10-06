Ecommbx
Καιρός: Έρχεται η «Barbara» στην Κύπρο και φέρνει βροχές και καταιγίδες – Νέα πτώση στη θερμοκρασία – Πότε θα «χτυπήσει»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Έρχεται η «Barbara» στην Κύπρο και φέρνει βροχές και καταιγίδες – Νέα πτώση στη θερμοκρασία – Πότε θα «χτυπήσει»

 06.10.2025 - 06:25
Καιρός: Έρχεται η «Barbara» στην Κύπρο και φέρνει βροχές και καταιγίδες – Νέα πτώση στη θερμοκρασία – Πότε θα «χτυπήσει»

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία "BARBARA" και κέντρο τη Στερεά Ελλάδα κινείται ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει το νησί από την Τρίτη το βράδυ σύμφωνα με το πρωινό δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

Γιώργος Βαρνάβα: Ενοχλημένος από τις δηλώσεις Νίκου Αναστασίου στο «Τ» – «Καμία σχέση με αυτά που είπε για μένα» - «Δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ»

Γιώργος Βαρνάβα: Ενοχλημένος από τις δηλώσεις Νίκου Αναστασίου στο «Τ» – «Καμία σχέση με αυτά που είπε για μένα» - «Δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ»

Έντονα ενοχλημένος εμφανίστηκε ο πρώην βουλευτής και Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα, μετά τις αναφορές του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Αναστασίου, στη συνέντευξή του στο «Τ».

