ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  

 06.10.2025 - 09:04
  Μια και μοναδική αίτηση έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής για την εθελοντική θητεία γυναικών στην Εθνική Φρουρά.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρίστος Πιερής στο sigma, στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», «υποβλήθηκε μόνο μία αίτηση, με την ενδιαφερόμενη να είναι από την επαρχία Λάρνακας»

«Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Έχουμε και μία τάση στην Κύπρο να είμαστε της τελευταίας στιγμής. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάτι περισσότερο», συμπλήρωσε.

Ο λόγος που ίσως δεν έγιναν άλλες αιτήσεις

«Βλέπουμε ότι οι γυναίκες, ιδιαίτερα στα οπλικά συστήματα δεν υστερούν καθόλου, μπορεί να υπάρξουν κι άλλες αιτήσεις. Υπάρχει και η επιλογή των ΣΥΟΠ, άρα μπορεί κάποιες γυναίκες να προτιμούν να μην έρθουν τώρα εθελοντικά και να έρθουν αργότερα όταν ίσως ξαναπροκυρήξουμε θέσεις», σημείωσε.

«Κάποια κοπέλα που δεν έχει μπει σε κάποιο πανεπιστήμιο ή δεν έχει κάποια εργασία αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να διαθέσει τους επόμενους μήνες να προσφέρει στην πατρίδα της. Έτσι θα πάρει και κάποια μόρια ώστε αν της αρέσει αυτό το περιβάλλον να μπορεί στη συνέχεια να υπηρετήσει και ως ΣΥΟΠ ή ακόμα και να δοκιμάσει και στρατιωτικές σχολές», κατέληξε.

Δείτε το απόσπασμα:

