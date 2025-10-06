Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: «Ντέρμπι» ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ και ο «παράγοντας» Οδυσσέας Μιχαηλίδης - Σημαντικές οι Βουλευτικές αλλά… πόσοι θα πάνε στην κάλπη;

 06.10.2025 - 23:00
Δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: «Ντέρμπι» ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ και ο «παράγοντας» Οδυσσέας Μιχαηλίδης - Σημαντικές οι Βουλευτικές αλλά… πόσοι θα πάνε στην κάλπη;

«Στον αστερισμό των Βουλευτικών Εκλογών» κινείται η πολιτική σκηνή και το ΣΙΓΜΑ προχώρησε σε μεγάλη παγκύπρια δημοσκόπηση πραγματοποιώντας 1,144 συνεντεύξεις.

Αποκαρδιωτικά είναι τα αποτελέσματα για την κατεύθυνση που κινείται η χώρα με το 73% να σημειώνει ότι βρισκόμαστε στον λάθος δρόμο, παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση 4% από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Αποτίμηση έργου του Νίκου Χριστοδουλίδη

Όσον αφορά την ικανοποίηση από το έργο του Προέδρου της Δημοκρατίας μόλις το 24% απάντησαν πολύ ή αρκετά. Την ίδια ώρα, για τη δημοτικότητά του, 59% του δείγματος απάντησαν αρνητική και 31% θετική.

Παράλληλα, το 54% δηλώνει απογοητευμένο ευρύτερα από την πολιτική ενώ το 15% είναι γεμάτο με οργή.

Οι πιο δημοφιλείς πολιτικοί αρχηγοί

Από τους πολιτικούς αρχηγούς, δημοφιλέστερος είναι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με 42% ενώ ακολουθούν η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου με 34% και λίγο πιο πίσω με 30% ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν σημαντική αρνητική εικόνα με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταλαμβάνει ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν (-74%) και το μικρότερο ο Συν-πρόεδρος του Volt Κύπρου, Πάνος Παρράς (-27%).

Στα θετικά καταγράφεται ότι οι πολίτες θεωρούν πολύ σημαντικές τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Στην κορυφή των κριτηρίων με τα οποία θα επιλέξουν κόμμα οι πολίτες βρίσκεται το Κυπριακό ενώ ακολουθούν η αντιμετώπιση της διαφθοράς και οι θέσεις του κόμματος στην οικονομία.

Πλήγμα και στην κομματοκρατία, με τους πολίτες να είναι μοιρασμένοι στο αν υπάρχει κόμμα που να νιώθουν ότι τους αντιπροσωπεύει, κάτι το οποίο προκαλεί ερωτήματα δεδομένου ότι έχουμε περισσότερους πολιτικούς σχηματισμούς από ποτέ.

Συσπείρωση κομμάτων

Πάντως, θετική εικόνα φαίνεται να καταγράφουν ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ, αφού πέραν του 70% των ψηφοφόρων τους στις Βουλευτικές το 2021 δηλώνουν ότι συνεχίζουν να τους εκφράζουν. Η εικόνα στον ΔΗΣΥ ενδεχομένως να συντρέχει και με τη φυγή στελεχών προς το ΕΛΑΜ αφού μόλις το 50% δηλώνει ότι τον εκφράζει. Στο 47% το ΔΗΚΟ.

Ίδια εικόνα και στην κάρτα με τη συσπείρωση των κομμάτων. Την υψηλότερη συσπείρωση παρουσιάζει το ΕΛΑΜ με 67% και ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 65%. Στα υψηλά το ΔΗΚΟ με 55%. Ανησυχία στις τάξεις του ΔΗΣΥ με τη συσπείρωση στο 47%.

Η περίπτωση του ΑΛΜΑ

Ανησυχία θα πρέπει να επικρατεί στο επιτελείο του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καθώς ο ίδιος μπορεί είναι δημοφιλής, όμως, το 41% δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε καινούργιο κόμμα και το υπόλοιπο 21% ότι η πιθανότητα είναι πολύ μικρή.

Παρόλα αυτά, δυναμική παρουσιάζει και η ψήφος «οργής» με τους πολίτες -είτε ως ένδειξη διαμαρτυρίας είτε διακατεχόμενοι με πνεύμα τιμωρού- να στηρίζουν Οδυσσέα Μιχαηλίδη, και ακολούθως ΕΛΑΜ, ΑΚΕΛ και σε μικρότερο βαθμό τον ΔΗΣΥ.

Πάντως, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τα νέα κόμματα είναι πολύ πιο πιθανόν να προσελκύσουν ψηφοφόρους από ΕΔΕΚ και Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

Σε ξεχωριστή κάρτα, φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι του ΑΛΜΑ προέρχονται 19% από ΔΗΣΥ, 17% από ΕΔΕΚ, 15% από ΑΚΕΛ και ένα πολύ σημαντικό 10% από την αποχή.

Πρόθεση ψήφου

Απορίας άξιον είναι ότι παρόλο που η πλειοψηφία θεωρεί τις βουλευτικές εκλογές σημαντικές, μόλις το 53% δηλώνει βέβαιο ότι θα προσέλθει στις κάλπες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για μεγάλο ποσοστό αποχής.

 

Μεγάλος χαμένος των επερχόμενων Βουλευτικών φαίνεται να είναι η ΔΗΠΑ με μόλις το 25% των ψηφοφόρων της να δηλώνουν ότι σίγουρα θα την στηρίξουν ξανά. Μεγάλη η αβεβαιότητα στην ΕΔΕΚ ενώ παραμένουν ισχυροί ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ.

Εάν οι εκλογές ήταν την επόμενη Κυριακή πρώτο «κόμμα» βγαίνουν οι αναποφάσιστοι πολίτες με 17,5%. Στην κάρτα, πρώτος ο ΔΗΣΥ με 17%, ξοπίσω το ΑΚΕΛ με 16,5%, ανεβαίνει το ΕΛΑΜ τρίτο με 11% και το μεγάλο ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη τέταρτο με 9%.

Πάντως, οι σήμερα αναποφάσιστοι, είχαν κάνει άλλη επιλογή το 2021. Το 39% είχε ψηφίσει ΔΗΣΥ, το 10% ΑΚΕΛ, και το 5% ΔΗΚΟ. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τόσο την αβεβαιότητα που επικρατεί σήμερα στον ΔΗΣΥ όσο και τη δυναμική για πρωτιά με διαφορά εάν συσπειρωθεί ακόμη περισσότερο πριν την προσέλευση στις κάλπες.

Από το ένα κόμμα στο άλλο

Πάρε-δώσε ΔΗΣΥ με ΕΛΑΜ δείχνει η δημοσκόπηση του ΣΙΓΜΑ. Συγκεκριμένα το ΔΗΣΥ έχει απώλειες προς το ΕΛΑΜ της τάξης του 11% ενώ το ΕΛΑΜ προς τον ΔΗΣΥ 7%.

Μεγάλος νικητής των μετακινήσεων το ΑΛΜΑ, γεγονός που συνάδει και με τη ψήφο οργής. Το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη λαμβάνει 6% από ΔΗΣΥ, 7% από ΑΚΕΛ, 7% από ΔΗΚΟ και 8% από ΕΛΑΜ.

