ΑρχικήΠολιτικήΤατάρ στον ΟΤΚ: Το ψευδοκράτος έτοιμο να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια τουρκικού κόσμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τατάρ στον ΟΤΚ: Το ψευδοκράτος έτοιμο να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια τουρκικού κόσμου

 07.10.2025 - 19:04
Τατάρ στον ΟΤΚ: Το ψευδοκράτος έτοιμο να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια τουρκικού κόσμου

Η «τδβκ» είναι έτοιμη να συμβάλει στους στόχους ενεργειακής ασφάλειας, ναυτιλιακού εμπορίου και περιφερειακής ειρήνης του τουρκικού κόσμου, δήλωσε στην ομιλία του σήμερα στην 12η σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών κρατών στην Γκαμπάλα του Αζερμπαϊτζάν, ο Ερσίν Τατάρ, ο οποίος επανέλαβε το όραμά του για λύση δύο κρατών ως τη «μόνη οδό που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα στο νησί».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι το ψευδοκράτος είναι το στρατηγικό προπύργιο του τουρκικού κόσμου στην Ανατολική Μεσόγειο. «Θα είναι τιμή μας να συμβάλουμε στους στόχους ενεργειακής ασφάλειας, ναυτιλιακού εμπορίου και περιφερειακής ειρήνης του τουρκικού κόσμου», είπε.

Τα τουρκικά κράτη, πρόσθεσε, έχουν διαφορετικά σύνορα και σημαίες, είναι όμως κληρονόμοι της ίδιας ιστορίας, πεποιθήσεων, γλώσσας παραδόσεων.

Υπενθύμισε τη νίκη του Αζερμπαϊτζάν στο Καραμπάχ, λέγοντας ότι αυτό απέδειξε για άλλη μια φορά τη δύναμη της ενότητας και της αλληλεγγύης του τουρκικού κόσμου.

Σε μια εποχή που η παγκόσμια τάξη κλονίζεται, συνέχισε ο κ. Τατάρ, η «τδβκ» αναλαμβάνει την ευθύνη όχι μόνο για την περιφερειακή αλλά και για την παγκόσμια αρχιτεκτονική ειρήνης, ενώ μιλώντας για την Γάζα είπε ότι η τραγωδία εκεί είναι η πιο απτή απόδειξη ότι το τρέχον διεθνές σύστημα αποτυγχάνει να αποδώσει δικαιοσύνη.

Πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αυξήσει τις εξοπλιστικές της δραστηριότητες, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο το νησί όσο και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Ο τ/κ «λαός», πρόσθεσε, ανέκαθεν επιδίωκε μια λύση που να βασίζεται στη δική του βούληση, την ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. «Σήμερα, το όραμα μιας λύσης δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μια δίκαιη, βιώσιμη και διαρκής ειρήνη που να αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες στο νησί. Η συνεχής αλληλεγγύη του τουρκικού κόσμου και η υποστήριξή του στον δίκαιο αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού θα αποτελέσει μεγάλη πηγή δύναμης για εμάς», είπε.

Στόχος τους, συνέχισε, είναι να ιδρύσουν την Τουρκική Ακαδημία Νεολαίας στα κατεχόμενα, η οποία θα φέρει κοντά τους νέους του τουρκικού κόσμου.

Ο ΟΤΚ, κατέληξε, δεν είναι μόνο η κληρονομιά της κοινής τους ιστορίας, αλλά και η μεγαλύτερη εγγύηση για το κοινό τους μέλλον, σύμβολο της συλλογικής σοφίας και της συλλογικής βούλησης του τουρκικού κόσμου

Πηγή: ΚΥΠΕ

