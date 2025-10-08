H μαγική φράση που μπορεί να ηρεμήσει ένα θυμωμένο παιδί ή έναν οργισμένο έφηβο

Αυτή η φράση, σύμφωνα με τον ψυχολόγο, Δρ. Jeffrey Bernstein, Ph.D., κάνει θαύματα και μπορεί να κατευνάσει τον θυμό ενός παιδιού οποιασδήποτε ηλικίας, και είναι εξαιρετικά απλή: «Καταλαβαίνω ότι είσαι αναστατωμένος/η αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ για σένα».

Όπως εξηγεί εκτενώς στο άρθρο του στο Psychology Today, αν και η συγκεκριμένη πρόταση φαίνεται απλοϊκή, έχει βαθιά ψυχολογική δύναμη. Ουσιαστικά, πετυχαίνει τρία πράγματα ταυτόχρονα:

-αναγνωρίζει τα συναισθήματά τους,

-διαβεβαιώνει ότι δεν είναι μόνα τους,

-δημιουργεί χώρο για να ηρεμήσουν χωρίς να νιώθουν ότι τα κρίνουν.

Γιατί η φράση θεωρείται αποτελεσματική;

Επικυρώνει τα συναισθήματά τους: Όταν ένα παιδί είναι θυμωμένο, συχνά αισθάνεται ότι δεν το καταλαβαίνουν, το αγνοούν ή ότι είναι αδύναμο. Με την παραπάνω φράση, δείχνετε ότι τα συναισθήματά του έχουν σημασία. Τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες, συχνά νιώθουν μεγαλύτερη ένταση, όταν αισθάνονται ότι κανείς δεν τα ακούει. Η επικύρωση των συναισθημάτων τους το αποτρέπει αυτό.

Προσφέρει ασφάλεια αντί για αντίσταση: Ο θυμός συχνά καλύπτει υποκείμενα συναισθήματα φόβου, θλίψης ή απογοήτευσης. Αντί λοιπόν, να τα διορθώσετε, λέγοντας «Ηρέμησε!» ή «Μην αντιδράς υπερβολικά!», η φράση λειτουργεί κατευναστικά.

Προτρέπει τη σύνδεση αντί για τον έλεγχο: Προσφέροντας απλώς την παρουσία και την υποστήριξή σας, μετατοπίζετε τη δυναμική από μια πάλη εξουσίας σε μια ευκαιρία για σύνδεση.

Τι θα πρέπει να προσέξετε

Παραμείνετε ήρεμοι: Ο τόνος της φωνής σας έχει σημασία. Μιλήστε με καλοσύνη, όχι με εκνευρισμό.

Ο τόνος της φωνής σας έχει σημασία. Μιλήστε με καλοσύνη, όχι με εκνευρισμό. Χρησιμοποιήστε σωστά τη γλώσσα του σώματος: Γονατίστε μπροστά στα μικρότερα παιδιά και αφήστε χώρο στους εφήβους ή τους ενήλικες, αν χρειάζεται.

Γονατίστε μπροστά στα μικρότερα παιδιά και αφήστε χώρο στους εφήβους ή τους ενήλικες, αν χρειάζεται. Δώστε τους χρόνο: Μπορεί να μην ανταποκριθούν αμέσως, αλλά θα θυμούνται τα λόγια σας.

Μπορεί να μην ανταποκριθούν αμέσως, αλλά θα θυμούνται τα λόγια σας. Συνεχίστε όταν είναι έτοιμα: Βοηθήστε τα παιδιά να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους και να βρουν λύσεις αφού ηρεμήσουν.

Συμπέρασμα

Αυτή η φράση δεν θα εξαφανίσει μαγικά κάθε κρίση ή στιγμή θυμού, αλλά δημιουργεί τα θεμέλια για την εμπιστοσύνη, τον συναισθηματικό έλεγχο και τη σύνδεση. Με την πάροδο του χρόνου, το παιδί σας, ανεξάρτητα από την ηλικία του, θα μάθει ότι είστε ένα ασφαλές καταφύγιο ακόμα και στις χειρότερες στιγμές του. Και αυτό μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά, καταλήγει ο ειδικός.

