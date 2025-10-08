Το νέο εστιατόριο στη Λεμεσό που μας «άνοιξε» την όρεξη με κουζίνα μεσοανατολικής έμπνευσης - Δείτε φωτογραφίες

Ένα χώρος όπου οι γεύσεις της Μέσης Ανατολής συναντούν τα τοπικά προϊόντα και μεταμορφώνονται σε comfort food.

Το μενού το οποίο επιμελήθηκε η σεφ Ronit Stern που έρχεται από τη Βαρκελώνη και το προηγούμενο της project, το La Balabusta που είχε συμπεριληφθεί στον Οδηγό Michelin 2023, τιμά τα φρέσκα και ζυμωμένα προϊόντα, το ψωμί του φούρνου και το φυσικό κρασί, όλα δεμένα μεταξύ τους με τη χαρακτηριστική θαλπωρή των μπαχαρικών και σερβιρισμένα σε έναν ζεστό και δημιουργικό χώρο, όπου το φαγητό φέρνει τους ανθρώπους κοντά γύρω από το ίδιο τραπέζι.

Ωστόσο με τη βοήθεια του σεφ Aleksei Bagreev, που θα βρίσκεται στην κουζίνα του, το μενού του Aya δεν θα μένει ποτέ στάσιμο: θα αλλάζει με τις εποχές, θα είναι πάντα ζωντανό και γεμάτο χαρακτήρα.

Πρόκειται για μια σύγχρονη και φιλόξενη εκδοχή της Μεσογείου — ένα μέρος όπου η γεύση συναντά τον πολιτισμό και το φαγητό αποκτά προσωπική διάσταση.

Όσον αφορά τον χώρο, αυτός είναι εντυπωσιακός, μοντέρνος και πολύ minimal, με τις street art δημιουργίες του YETI να ομορφαίνουν τους τοίχους, τις μουσικές επιλογές του AMATHUS (DJ με έδρα το Άμστερνταμ και μέλος του ντουέτου aparapira parape) να κατακλύζουν τον χώρο και τα μοναδικά χειροποίητα κεραμικά πιάτα του “Eye of She Pottery" να κάνουν την έξοδό σου εδώ ακόμα πιο ξεχωριστή.

Το Aya Cooks λοιπόν, η νέα γαστρονομική πρόταση της Λεμεσού, ήρθε για να φέρει έναν φρέσκο και καλλιτεχνικό τρόπο να βλέπουμε το φαγητό, με πιάτα που συνδυάζουν αγάπη για τη μαγειρική, τα ταξίδια και την τέχνη, μετατρέποντας κάθε πιάτο σε μια μικρή εμπειρία.

Στο Aya Cooks το φαγητό είναι τρόπος έκφρασης. Κάθε συνταγή κρύβει μια ιστορία – ένα ταξίδι, μια ανάμνηση ή ένα συναίσθημα.

Η φιλοσοφία του είναι απλή: καλή πρώτη ύλη, έμπνευση από τον κόσμο και σεβασμός στη λεπτομέρεια. Το αποτέλεσμα είναι πιάτα που αγγίζουν όλες τις αισθήσεις και εκφράζουν μια νέα, σύγχρονη γαστρονομική ταυτότητα.

Μέσα από τα projects και τα events του, το Aya Cooks δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα, την αισθητική και την απόλαυση του να μοιράζεσαι όμορφες στιγμές γύρω από το τραπέζι.

(97999091) Βασιλέως Γεωργίου A' 91, Ποταμός Γερμασόγειας, Λεμεσός.

