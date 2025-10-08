Μουσταφά Ακιντζί για Καίτη Κληρίδου: «Ο θάνατος της αποτελεί απώλεια για ολόκληρη την Κύπρο» - Δείτε φωτογραφία

Αννίτα Δημητρίου: Σκυφτή και φανερά συγκινημένη αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου - Συγκινητική φωτογραφία
Στην κηδεία της κόρης του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, Καίτης, βρέθηκε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.
Όπως σημειώνει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «Λόγω της φιλοσοφίας, της αφοσίωσης, των πράξεών της και της βαθιάς αγάπης της για το νησί μας, ο θάνατος της αγαπημένης της Κέιτι δεν αποτελεί μόνο απώλεια για την ελληνοκυπριακή κοινότητα, αλλά για ολόκληρη την Κύπρο. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.»
