ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μουσταφά Ακιντζί για Καίτη Κληρίδου: «Ο θάνατος της αποτελεί απώλεια για ολόκληρη την Κύπρο» - Δείτε φωτογραφία

 08.10.2025 - 11:12
Μουσταφά Ακιντζί για Καίτη Κληρίδου: «Ο θάνατος της αποτελεί απώλεια για ολόκληρη την Κύπρο» - Δείτε φωτογραφία

Την θλίψη του για τον θάνατο της θυγατέρας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, Καίτης, εξέφρασε ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί.

Όπως σημειώνει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «Λόγω της φιλοσοφίας, της αφοσίωσης, των πράξεών της και της βαθιάς αγάπης της για το νησί μας, ο θάνατος της αγαπημένης της Κέιτι δεν αποτελεί μόνο απώλεια για την ελληνοκυπριακή κοινότητα, αλλά για ολόκληρη την Κύπρο. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.»

Δείτε την ανάρτηση:

Τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας - Έκλεισε η λωρίδα προς τη Λευκωσία

 08.10.2025 - 11:05

 08.10.2025 - 11:05
Αννίτα Δημητρίου: Σκυφτή και φανερά συγκινημένη αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου - Συγκινητική φωτογραφία

 08.10.2025 - 11:23

 08.10.2025 - 11:23
Αννίτα Δημητρίου: Σκυφτή και φανερά συγκινημένη αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου - Συγκινητική φωτογραφία

Αννίτα Δημητρίου: Σκυφτή και φανερά συγκινημένη αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου - Συγκινητική φωτογραφία

Στην κηδεία της κόρης του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, Καίτης, βρέθηκε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

