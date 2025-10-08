Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτο Υπουργικό η προσφορά υπηρεσιών για ΑμεΑ - Ανακοινώνεται ο Συνήγορος του Ασθενούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Υπουργικό η προσφορά υπηρεσιών για ΑμεΑ - Ανακοινώνεται ο Συνήγορος του Ασθενούς

 08.10.2025 - 12:33
Στο Υπουργικό η προσφορά υπηρεσιών για ΑμεΑ - Ανακοινώνεται ο Συνήγορος του Ασθενούς

Στις αποφάσεις της Κυβέρνησης για τα θέματα στήριξης ατόμων με αναπηρίες αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εναρκτήρια τοποθέτηση του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όπως κατ΄επανάληψη έχω αναφέρει, τα θέματα της Υγείας, της Παιδείας, του κράτους πρόνοιας είναι ψηλά στις προτεραιότητες μας, ένας από τους πέντε βασικούς πυλώνες των αποφάσεων που λαμβάνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Και χαίρομαι γιατί σήμερα, σε συνέχεια και της μεγάλης μεταρρύθμισης που έχουμε προχωρήσει, για πρώτη φορά γίνεται μεταρρύθμιση που αφορά τους συμπατριώτες μας με αναπηρία, και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που στον προϋπολογισμό του 2026 και για τα επόμενα δύο χρόνια, έχει διατεθεί ένα κονδύλι που ξεπερνά τα 100 εκ. ευρώ. Σήμερα, μέσα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης, θα εγκρίνουμε μια άλλη πρόταση που αφορά την προσφορά 8 υπηρεσιών, 4 νέων και τον εκσυγχρονισμό 4 άλλων, όπως για παράδειγμα, σύμβουλοι υποστήριξης, εκπαίδευση προσωπικού, βοηθοί εργασίας και άλλα, που αφορά τα άτομα με αναπηρία και δείχνει στην πράξη την πραγματική μας έγνοια που άπτεται του κράτους πρόνοιας.

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο σήμερα θα ανακοινώσουμε τον Συνήγορο του Ασθενούς, ένα πάγιο, διαχρονικό αίτημα της ΟΣΑΚ, που είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά. Σήμερα προχωρούμε με την ανακοίνωση. Είναι ένα θέμα της Υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Παιδείας στους οποίους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και είναι η ισχυρή οικονομία μας που μας επιτρέπει να κάνουμε αυτές τις στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις στα θέματα τη Παιδείας, της Υγείας και του κράτους πρόνοιας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και χαίρομαι ιδιαίτερα, εγκαινιάσαμε την Κυριακή το νέο Κέντρο Υγείας στο Ακάκι που καλύπτει τη δυτική Λευκωσία, έργο πέραν των 5 εκ. ευρώ που αποδεικνύει στην πράξη αυτό που λέμε δημόσια, ότι όπου και αν βρίσκονται οι συμπολίτες μας, στα θέματα της Υγείας και της Παιδείας πρέπει να έχουν τις ίδιες υπηρεσίες.

Ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που, για παράδειγμα, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε το σχολείο στον Κάμπο, με δύο παιδιά, και παρόλο που βάσει των σχετικών κανονισμών δεν γίνεται, εμείς αποφασίσαμε να το διατηρήσουμε διότι στην Υγεία, στην Παιδεία, στο κράτος πρόνοιας ως Κυβέρνηση δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και χαίρομαι που η οικονομική κατάσταση, η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική μάς επιτρέπει να κάνουμε ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις σε αυτούς τους τομείς».  

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Κλαυδία αποκάλυψε ότι χώρισε με τον Oge: «Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε»
Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair σε Αθήνα και άλλους 4 προορισμούς από μόλις €14.99
Πέθανε ο Σπύρος Κύπρου (Τσαπατσούλας) - Πότε θα γίνει η κηδεία και η συγκινητική παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Η Κλαυδία αποκάλυψε ότι χώρισε με τον Oge: «Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε»
VIDEO: Η «BARBARA» σαρώνει το Νησι - «Άνοιξαν» οι ουρανοί σε ολόκληρη την Κύπρο
VIDEO: Κύπριος ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του περιμένουν το πρώτο τους μωρό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα μετά από τροχαίο με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο

 08.10.2025 - 12:28
Επόμενο άρθρο

Η αληθινή ιστορία πίσω από την Birkin Bag - Ποια ήταν η Τζέιν Μπίρκιν που ενέπνευσε την πιο διάσημη τσάντα στον κόσμο

 08.10.2025 - 12:52
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Αν μπορούσα θα έκανα αύριο πρωί αίτηση για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Αν μπορούσα θα έκανα αύριο πρωί αίτηση για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ»

Σε μία από τις κρισιμότερες συγκυρίες για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που θέτει η Τουρκία του Ερντογάν για να ασκήσουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως η χάραξη ΑΟΖ και η κατασκευή του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απαντά σε ερωτήσεις εφ’ όλης της ύλης από την Έμη Λιβανίου και τον Τέρενς Κουίκ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Αν μπορούσα θα έκανα αύριο πρωί αίτηση για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Αν μπορούσα θα έκανα αύριο πρωί αίτηση για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ»

  •  08.10.2025 - 12:00
Στο Υπουργικό η προσφορά υπηρεσιών για ΑμεΑ - Ανακοινώνεται ο Συνήγορος του Ασθενούς

Στο Υπουργικό η προσφορά υπηρεσιών για ΑμεΑ - Ανακοινώνεται ο Συνήγορος του Ασθενούς

  •  08.10.2025 - 12:33
Ζητά διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους

Ζητά διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους

  •  08.10.2025 - 12:54
Αννίτα Δημητρίου: Σκυφτή και φανερά συγκινημένη αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου - «Ραγίζει» καρδιές η φωτογραφία

Αννίτα Δημητρίου: Σκυφτή και φανερά συγκινημένη αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου - «Ραγίζει» καρδιές η φωτογραφία

  •  08.10.2025 - 11:23
Η ανταγωνιστική αγορά άνοιξε, οι τιμές του ρεύματος έπεσαν; Πότε θα νιώσουμε τη διαφορά

Η ανταγωνιστική αγορά άνοιξε, οι τιμές του ρεύματος έπεσαν; Πότε θα νιώσουμε τη διαφορά

  •  08.10.2025 - 06:17
Δίκη Γερμανίδας:Το Κακουργιοδικείο απέρριψε τεκμήρια κατά της λόγω παράβασης δικαιωμάτων της

Δίκη Γερμανίδας:Το Κακουργιοδικείο απέρριψε τεκμήρια κατά της λόγω παράβασης δικαιωμάτων της

  •  08.10.2025 - 11:51
Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair σε Αθήνα και άλλους 4 προορισμούς από μόλις €14.99

Σ’ αρέσουν τα ταξίδια; Πτήσεις της Ryanair σε Αθήνα και άλλους 4 προορισμούς από μόλις €14.99

  •  08.10.2025 - 09:21
Το νέο εστιατόριο στη Λεμεσό που μας «άνοιξε» την όρεξη με κουζίνα μεσοανατολικής έμπνευσης - Δείτε φωτογραφίες

Το νέο εστιατόριο στη Λεμεσό που μας «άνοιξε» την όρεξη με κουζίνα μεσοανατολικής έμπνευσης - Δείτε φωτογραφίες

  •  08.10.2025 - 09:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα