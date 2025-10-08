Η αληθινή ιστορία πίσω από την Birkin Bag - Ποια ήταν η Τζέιν Μπίρκιν που ενέπνευσε την πιο διάσημη τσάντα στον κόσμο

Με την Μπριζίτ Μπαρντό στην ταινία «Δον Ζουάν» (1973)

Η νέατης, «It Girl: Η ζωή και η κληρονομιά της Τζέιν Μπίρκιν» (Atria Books), αποκαλύπτει την αληθινή γυναίκα πίσω από το όνομα. Η Μπίρκιν δεν υπήρξε απλώς μούσα ή fashion icon· ήταν μια επαναστάτρια που προκάλεσε την κοινωνία και καθιερώθηκε ως σύμβολο της γυναικείας ανεξαρτησίας.Η ίδια καταδικάστηκε από τογια τα τολμηρά τραγούδια της, απέκτησεμε τρεις διαφορετικούς άνδρες και συνέχισε να γεμίζει τα παρισινά βράδια με τη ζωντάνια της — συχνά κρατώντας ένα μωρό στο χέρι και φορώντας ένα μίνι φόρεμα. «Ο όρος “It Girl” είναι απλώς η αρχή», γράφει η, «γιατί η Τζέιν Μπίρκιν ήταν κάτι πολύ περισσότερο».Γεννημένη σε μια καλλιτεχνική οικογένεια του Λονδίνου, η νεαρή Τζέιν ήτανκαι. Στο οικοτροφείο δεχόταν πειράγματα για την εμφάνισή της και προσπάθησε να το σκάσει περισσότερες από μία φορές. Όταν οι γονείς της την έστειλαν για λίγους μήνες στο, γύρισε πίσω αλλαγμένη: απέκτησε αφέλειες, φορούσε μίνι και μπήκε με ορμή στη νεανική επανάσταση τουΣτα 17 της βρέθηκε κατά λάθος σε μια ακρόαση και κέρδισε τον. Στα 18 είχε ήδη παντρευτεί τον μουσικοσυνθέτη Τζον Μπάρι, παρότι εκείνος ήταν τριάντα ετών και πατέρας δύο παιδιών. Ο γάμος τους κράτησε λίγο· στα 21 της ήταν ήδη χωρισμένη και προσπαθούσε να συντηρήσει την κόρη τους, Κέιτ, δουλεύοντας ως ηθοποιός στο Παρίσι.Εκεί γνώρισε τον— τον διάσημο μουσικό, προκλητικό και ευαίσθητο συνάμα. Οι δύο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Slogan και σύντομα έγιναν το πιο διάσημο ζευγάρι της Ευρώπης. Η κοινή τους επιτυχία ήρθε το 1969 με το τραγούδι Je t’aime… moi non plus, έναπου απαγορεύτηκε από το BBC, προκάλεσε σκάνδαλο και καταδικάστηκε από το Βατικανό. «Ο Πάπας υπήρξε ο καλύτερος διαφημιστής μας», είχε πει με χιούμορ η Μπίρκιν.Η σχέση τους, γεμάτη πάθος αλλά και εντάσεις,και απέκτησαν μια κόρη, τη μετέπειτα ηθοποιό Σαρλότ Γκενσμπούργκ. Ήταν μια οικογένεια εκκεντρική, μποέμικη: έβγαιναν στα παρισινά κλαμπ με τα παιδιά τους, ενώ η μικρή Σαρλότ συχνά κοιμόταν μέσα στο χαρακτηριστικό ψάθινο καλάθι της μητέρας της.Όταν η σχέση τους έφτασε στο τέλος της, η Μπίρκιν συνέχισε να πρωταγωνιστεί στον κινηματογράφο και να προκαλεί τα καθιερωμένα. Το 1983, σε μια πτήση από τοστο, γνώρισε τον πρόεδρο της Hermès, Ζαν-Λουί Ντιμά. Καθώς τα πράγματά της έπεφταν από το ψάθινο καλάθι που κουβαλούσε πάντα, εκείνος τη ρώτησε γιατί δεν κρατά μια τσάντα με θήκες. Όταν εκείνη απάντησε πως δεν είχε βρει καμία που να της αρέσει, της πρότεινε να του σχεδιάσει μία. Η Μπίρκιν πήρε μια σακούλα εμετού από το αεροπλάνο και σχεδίασε ένα απλό τράπεζοειδές σχήμα με δύο λαβές —