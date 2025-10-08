Ζητά διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους

Στην επιστολή - που κοινοποιείται και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα - ο κ. Τριανταφυλλίδης παραθέτει δύο αντίγραφα εγγράφων καταθέσεων με ισχυρισμούς που αφορούν τις πελάτισσές του στην υπόθεση που αφορά την μεταφορά εγγράφων εκτός των Κεντρικών Φυλακών.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος ζητά διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που διαπράχθηκαν από τους Μιχαήλ Κατσουνωτό, Μαρία Σιαηλή και Χάρη Ηροδότου, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, «στοιχειοθετούνται» σε «καταθέσεις δύο πρώην κρατουμένων, οι οποίες περιήλθαν εις γνώση του υπό συνθήκες που "καλύπτονται" από το επαγγελματικό απόρρητο».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, είναι αυτονόητο ότι η επαγγελματική ιδιότητα των πιο πάνω προσώπων και ειδικότερα ο βαθμός του κ. Κατσουνωτού στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την εξέταση των καταγγελιών από μέλη της Αστυνομίας.

Παράλληλα, ο κ. Τριανταφυλλίδης ζητά από τον Γενικό Εισαγγελέα να δώσει οδηγίες στην Αστυνομία που διερευνά τα κατ’ ισχυρισμό ποινικά αδικήματα μεταφοράς εγγράφων εκτός των Κεντρικών Φυλακών από τις πελάτισσες του, να περιλάβουν άμεσα στις έρευνες και το περιεχόμενο των δύο καταθέσεων.

Σημειώνει, επίσης, πως στις εν λόγω έρευνες δεν μπορούν πλέον να εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο, ανακριτές, οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στις καταθέσεις που εσωκλείει στην επιστολή.

Συνεπώς, αναφέρει ο κ. Τριανταφυλλίδης, το σύνολο των ερευνών θα πρέπει να αρχίσει από την αρχή «δεδομένου ότι έχει λάβει χώρα μέχρι σήμερον είναι "μολυσμένο" από τις απαράδεκτες ενέργειες μελών της Αστυνομικής Δύναμης οι οποίες αναφέρονται εις τις εσώκλειστες καταθέσεις, αλλά και τις επιστολές που σας έχουμε αποστείλει στις 2 Ιουλίου, 2025».

