Συνελήφθη 43χρονος για τους πυροβολισμούς σε γραφείο στη Λεμεσό - Αναζητούν και δεύτερο πρόσωπο

 09.10.2025 - 00:05
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 43χρονος από την επαρχία Λευκωσίας, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης ως ύποπτος για την υπόθεση των πυροβολισμών εναντίον γραφείων εργοληπτικής εταιρείας στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη λεωφόρο Αμαθούντος, όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα άνοιξαν πυρ κατά του κτηρίου, προκαλώντας ζημιές στη γυάλινη είσοδο. Οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον 11 φορές με τυφέκιο, πριν εξαφανιστούν από το σημείο.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν δέχεται για πρώτη φορά επίθεση, γεγονός που ενισχύει το σενάριο οι πυροβολισμοί να σχετίζονται με προηγούμενες υποθέσεις εκφοβισμού ή ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και του δεύτερου προσώπου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ο τομέας της ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας για τη διακυβέρνηση μας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

