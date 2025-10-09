Συνελήφθη 43χρονος για τους πυροβολισμούς σε γραφείο στη Λεμεσό - Αναζητούν και δεύτερο πρόσωπο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη λεωφόρο Αμαθούντος, όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα άνοιξαν πυρ κατά του κτηρίου, προκαλώντας ζημιές στη γυάλινη είσοδο. Οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον 11 φορές με τυφέκιο, πριν εξαφανιστούν από το σημείο.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν δέχεται για πρώτη φορά επίθεση, γεγονός που ενισχύει το σενάριο οι πυροβολισμοί να σχετίζονται με προηγούμενες υποθέσεις εκφοβισμού ή ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και του δεύτερου προσώπου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.