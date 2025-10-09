Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ σε Εμμανουήλ Θεοδώρου - «Η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της Εθνικής Φρουράς, βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια»

 09.10.2025 - 09:41
ΠτΔ σε Εμμανουήλ Θεοδώρου - «Η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της Εθνικής Φρουράς, βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια»

Η συνεχής αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη διακυβέρνηση μας, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης, την Πέμπτη, στο Προεδρικό Μέγαρο, του νέου Αρχηγού της ΕΦ, Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος διαδέχεται στην ηγεσία της ΕΦ, τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα.

Απευθυνόμενος στον νέο Αρχηγό της ΕΦ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της ΕΦ με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια στα υψηλά σας καθήκοντα».

Ανέφερε ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία και υπηρεσία του κ. Θεοδώρου αλλά και οι διακρίσεις του «είναι τεκμήρια της κατάρτισης αλλά και της ικανότητας σας».

«Το γεγονός ότι υπηρετήσατε ξανά στην Κύπρο ως επικεφαλής της τιμημένης ΕΛΔΥΚ σας καθιστά ακόμη καλύτερο γνώστη των δεδομένων που έχετε ενώπιον σας και των προκλήσεων που καλείστε να διαχειριστείτε», τόνισε.

Απευθυνόμενος στον απελθόντα Αρχηγό, Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον ευχαρίστησε για την άψογη και άριστη συνεργασία που είχαν και "για τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό με τον οποίο υπηρέτησε την ύψιστη σημασία προσπάθεια για αναβάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότητας της ΕΦ».

Από την πλευρά του ο νέος αρχηγός της ΕΦ διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα καταβάλει «κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΦ μέσω της βέλτιστης και ορθολογικής αξιοποίησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων που μας διατίθενται».

«Έχοντας ως γνώμονα την ανθρωποκεντρική διοίκηση θα εργαστώ αδιάκοπα για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των καθηκόντων μου», υπογράμμισε ο κ. Θεοδώρου.

