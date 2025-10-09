Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: «Εξαφανίσθηκαν τα ρούχα» - Όσα κατέδειξε η δεύτερη νεκροψία

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, «ήμουν παρών στη δεύτερη νεκροτομή η οποία έγινε δέκα μέρες μετά το περιστατικό», και συνέχισε πως, «η γνώμη μου για την αιτία θανάτου είναι η πτώση εξ ύψους, ο άνθρωπος έπεσε από επτά μέτρα ύψος σε μια τσιμεντένια επιφάνεια» ενώ πρόσθεσε πως, «διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα τραύμα στη κοιλιακή χώρα που ήταν εμφανές ότι προκλήθηκε από ψαλίδι».

Απαντώντας σε σχόλιο του δημοσιογράφου ότι σύμφωνα με την Αστυνομία το τραύμα ήταν διαμπερές, ο κ. Ματσάκης σημείωσε πως, «ήταν διαμπερές υπό την άποψη ότι μπήκε στη κοιλιά αλλά δεν μπήκε από την μια πλευρά και βγήκε από την άλλη».

Επιπρόσθετα, ερωτηθείς για το σχόλιο ότι υπήρχε απώλεια ρούχων του θύματος, ο κ. Ματσάκης ανέφερε ότι, «είναι στοιχείο διότι θα βλέπαμε πάνω στα ρούχα διάφορα πράγματα όπως η διάτρηση από το ψαλίδι» και πρόσθεσε πως, «ζήτησα τα ρούχα αλλά η Αστυνομία είπε ότι εξαφανίσθηκαν από την πρώτη στιγμή όταν μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών αφαιρέθηκαν και πετάχτηκαν».

Καταληκτικά, ο κ. Ματσάκης δήλωσε πως, «γεννιούνται γενικά ερωτηματικά όχι μόνο για το περιστατικό με τα ρούχα αλλά και για την ιατροφαρμακευτική φροντίδα που παρασχέθηκε στον 32χρονο κι όλα αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν από την Αστυνομία».

