Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΥπόθεση φόνου στη Λεμεσό: «Εξαφανίσθηκαν τα ρούχα» - Όσα κατέδειξε η δεύτερη νεκροψία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: «Εξαφανίσθηκαν τα ρούχα» - Όσα κατέδειξε η δεύτερη νεκροψία

 09.10.2025 - 09:37
Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: «Εξαφανίσθηκαν τα ρούχα» - Όσα κατέδειξε η δεύτερη νεκροψία

Για την υπόθεση με την σορό του 32χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο πάρκιγνκ της πολυκατοικίας που διέμενε στη Λεμεσό, μίλησε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο ιατροδικαστής, Μάριος Ματσάκης, ο οποίος διενήργησε νεκροψία κατόπιν αιτήματος της 26χρονης συμβίας του.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, «ήμουν παρών στη δεύτερη νεκροτομή η οποία έγινε δέκα μέρες μετά το περιστατικό», και συνέχισε πως, «η γνώμη μου για την αιτία θανάτου είναι η πτώση εξ ύψους, ο άνθρωπος έπεσε από επτά μέτρα ύψος σε μια τσιμεντένια επιφάνεια» ενώ πρόσθεσε πως, «διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα τραύμα στη κοιλιακή χώρα που ήταν εμφανές ότι προκλήθηκε από ψαλίδι».

Απαντώντας σε σχόλιο του δημοσιογράφου ότι σύμφωνα με την Αστυνομία το τραύμα ήταν διαμπερές, ο κ. Ματσάκης σημείωσε πως, «ήταν διαμπερές υπό την άποψη ότι μπήκε στη κοιλιά αλλά δεν μπήκε από την μια πλευρά και βγήκε από την άλλη».

Επιπρόσθετα, ερωτηθείς για το σχόλιο ότι υπήρχε απώλεια ρούχων του θύματος, ο κ. Ματσάκης ανέφερε ότι, «είναι στοιχείο διότι θα βλέπαμε πάνω στα ρούχα διάφορα πράγματα όπως η διάτρηση από το ψαλίδι» και πρόσθεσε πως, «ζήτησα τα ρούχα αλλά η Αστυνομία είπε ότι εξαφανίσθηκαν από την πρώτη στιγμή όταν μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών αφαιρέθηκαν και πετάχτηκαν».

Καταληκτικά, ο κ. Ματσάκης δήλωσε πως, «γεννιούνται γενικά ερωτηματικά όχι μόνο για το περιστατικό με τα ρούχα αλλά και για την ιατροφαρμακευτική φροντίδα που παρασχέθηκε στον 32χρονο κι όλα αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν από την Αστυνομία».

Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συναγερμός στις Αρχές - Εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο σε ανοικτό χώρο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
Η Κύπρος στις πιο φθηνές χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Η Χαμάς αποδέχθηκε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και το Σάββατο θα απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους
Ο «χάρτης» των διελεύσεων: Η σύγκριση μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ που…ανησυχεί - Ρεκόρ μέχρι τον Σεπτέμβριο
Για πόσο καιρό είναι ασφαλές να πίνεις νερό από το ίδιο πλαστικό μπουκάλι;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στις 12 το μεσημέρι υπογράφουν τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα Ισραήλ και Χαμάς

 09.10.2025 - 09:46
Επόμενο άρθρο

Γιώργος Καπουτζίδης: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ερωτευμένος, αλλά θέλω να προστατεύσω τον άνθρωπό μου»

 09.10.2025 - 09:50
Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, για τον πρώην διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Γενικό Διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Παρμακλή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

Αρχή κατά της διαφθοράς: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον κρατικό αξιωματούχο - Διερευνώνται 70 καταγγελίες εναντίον του

  •  09.10.2025 - 10:29
ΠτΔ σε Εμμανουήλ Θεοδώρου - «Η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της Εθνικής Φρουράς, βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια»

ΠτΔ σε Εμμανουήλ Θεοδώρου - «Η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της Εθνικής Φρουράς, βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια»

  •  09.10.2025 - 09:41
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

  •  09.10.2025 - 09:11
Στις 12 το μεσημέρι υπογράφουν τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα Ισραήλ και Χαμάς

Στις 12 το μεσημέρι υπογράφουν τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα Ισραήλ και Χαμάς

  •  09.10.2025 - 09:46
Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

  •  09.10.2025 - 06:22
Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: «Εξαφανίσθηκαν τα ρούχα» - Όσα κατέδειξε η δεύτερη νεκροψία

Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: «Εξαφανίσθηκαν τα ρούχα» - Όσα κατέδειξε η δεύτερη νεκροψία

  •  09.10.2025 - 09:37
Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο μετά τη σύντομη μπόρα - Φωτογραφίες

Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο μετά τη σύντομη μπόρα - Φωτογραφίες

  •  09.10.2025 - 08:22
Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

  •  09.10.2025 - 09:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα