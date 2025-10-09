Στην Ολομέλεια μέχρι τέλος Νοεμβρίου το ν/σ για κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας

Ο κ. Δίπλαρος δήλωσε ότι υπάρχει συναντίληψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων ότι το νομοσχέδιο για τα κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας πρέπει να περάσει τάχιστα. «Έχουμε ζητήσει και μέχρι τη Δευτέρα θα κατατεθούν ενώπιόν μας όλα τα υπομνήματα όλων των φορέων, ακριβώς για να καταγραφούν και σε περίπου 15 μέρες θα ξεκινήσουμε την κατ’ άρθρον συζήτηση», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι στόχος είναι το εν λόγω νομοσχέδιο να είναι ενώπιον της Ολομέλειας πριν από το τέλος Νοεμβρίου, πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις γιορτές των Χριστουγέννων, και να ψηφιστεί την ίδια ώρα.

Παράλληλα, ο κ. Δίπλαρος χαιρέτισε τον διορισμό του Μάριου Χαραλαμπίδη ως Συνηγόρου του Ασθενούς, σημειώνοντας ότι «ο Συνήγορος του Ασθενούς, αυτό το μεγάλο νομοσχέδιο, το οποίο και αυτό εξετάστηκε σε χρόνο-ρεκόρ από την Επιτροπή Υγείας, δίνει ένα σημαντικό όπλο όχι μόνο στους ασθενείς αλλά και στους συγγενείς τους».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μιχάλης Γιακουμή, δήλωσε ότι «η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τους ανθρώπους που βρίσκονται στο τελικό στάδιο μιας ασθένειας, καθώς και τις οικογένειές τους». Επεσήμανε ότι «χρειάζεται να εξασφαλιστεί η ποιότητα, η ασφάλεια και η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε υπηρεσίες φροντίδας, χωρίς διακρίσεις και χωρίς οικονομικά εμπόδια».

«Πέρα από τη ρύθμιση των όρων λειτουργίας, είναι κρίσιμο να θεσπιστούν επαγγελματικά πρότυπα για το προσωπικό των κέντρων, να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να ενισχυθεί η συνεργασία με το ΓεΣΥ και τα δημόσια νοσηλευτήρια», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ