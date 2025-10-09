Συναντήθηκε με τον ΠτΔ ο Επίτροπος Καδής: Συζήτησαν θέματα της αρμοδιότητάς του

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, στη συνάντηση, ο κ. Καδής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η επίσκεψη του ιδίου και της ομάδας του στην Κύπρο πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ενίσχυσης της συλλογικής τους εργασίας και ανταλλαγής ιδεών σχετικά με την πορεία των εργασιών της Επιτροπής.

Ο Κύπριος Επίτροπος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συνάντηση και τον ενημέρωσε για τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, σε χώρους συναφείς με την αλιεία στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόσθεσε ότι έχει συγκροτηθεί μια ομάδα διακεκριμένων επαγγελματιών, αναφέροντας ότι «εξετάζουμε ζητήματα που αφορούν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης] με μεγάλη προσοχή, με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και ενήμερα για θέματα που αφορούν στην Κύπρο».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ