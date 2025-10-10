Έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο - Στο σημείο η Αστυνομία

Συκεκριμένα, γύρω στις 9:00 το πρωί σήμερα, η Αστυνομία ενημερώθηκε για ζημιές που προκλήθηκαν σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο, πιθανόν από έκρηξη (λεωφόρος Ευρώπης).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 9 το πρωί σήμερα Παρασκευή, ενημερώθηκε για ζημιές που προκλήθηκαν σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο επί της Λεωφόρου Ευρώπης, πιθανόν από έκρηξη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Μέλη της Πυροτεχνουργικής Υπηρεσία και του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου βρίσκονται στη σκηνή για συλλογή τεκμηρίων και αξιολόγηση ευρημάτων.