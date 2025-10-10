Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο - Στο σημείο η Αστυνομία

 10.10.2025 - 09:23
Έκρηξη σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο - Στο σημείο η Αστυνομία

Ζημιές προκλήθηκαν σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο.

Συκεκριμένα, γύρω στις 9:00 το πρωί σήμερα, η Αστυνομία ενημερώθηκε για ζημιές που προκλήθηκαν σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο, πιθανόν από έκρηξη (λεωφόρος Ευρώπης).

Οι εξετάσεις βρίσκονται στο αρχικό στάδιο και συνεχίζονται.

Συγκεκριμένα επεισόδιο με ζημιές που προκλήθηκαν σε γραφεία εταιρεία στην Πάφο επί της Λεωφόρου Ευρώπης, πιθανόν από έκρηξη, διερευνά η Αστυνομία Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 9 το πρωί σήμερα Παρασκευή, ενημερώθηκε για ζημιές που προκλήθηκαν σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο επί της Λεωφόρου Ευρώπης, πιθανόν από έκρηξη.

Οι εξετάσεις βρίσκονται στο αρχικό στάδιο και συνεχίζονται.

Πληροφορίες αναφέρουν πως από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Μέλη της Πυροτεχνουργικής Υπηρεσία και του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου βρίσκονται στη σκηνή για συλλογή τεκμηρίων και αξιολόγηση ευρημάτων.

