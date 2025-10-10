Στις φλόγες εν κινήσει όχημα σε δρόμο της Λεμεσού

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη - Λοχία Βασίλη Κρόκου, ανταποκρίθηκε στις 09:42 για πυρκαγιά σε εμπορικό όχημα εν κινήσει στο δρόμο Λεμεσού - Τροόδους, παρά το φράγμα Άλασσας.

Ο οδηγός του οχήματος, αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, στάθμευσε το όχημα σε ασφαλή χώρο και μετέβη εκτός του οχήματος, ειδοποιώντας την Πυροσβεστική για την πυρκαγιά, χωρίς να τραυματιστεί.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το όχημα και το εμπόρευμα, το οποίο μετέφερε, υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον χώρο της μηχανής του οχήματος και φαίνεται να προκλήθηκε λόγω ηλεκτρικής/μηχανικής βλάβης.