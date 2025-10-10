Ecommbx
LIKE ONLINE

iPhone Fold: Νέες φήμες για τα υλικά κατασκευής του - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει

 10.10.2025 - 17:46
iPhone Fold: Νέες φήμες για τα υλικά κατασκευής του - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει

Οι φήμες για το πρώτο foldable smartphone της Apple εντείνονται, και σύμφωνα με πληροφορίες, το πολυαναμενόμενο μοντέλο – που αποκαλούμε προσωρινά “iPhone Fold” – ενδέχεται να κάνει την εμφάνισή του μέσα στο 2026.

Σε νέα αναφορά του αναλυτή Jeff Pu, που έχει στο παρελθόν αποδειχθεί αξιόπιστη πηγή για θέματα Apple, αναφέρεται ότι η συσκευή θα διαθέτει πλαίσιο κατασκευασμένο από συνδυασμό τιτανίου και αλουμινίου.

Η πληροφορία αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστούμε πως τα πρόσφατα μοντέλα iPhone Pro έχουν περάσει από ανοξείδωτο ατσάλι σε τιτάνιο, και πιο πρόσφατα (με τα iPhone 17 Pro και Pro Max) σε αλουμίνιο – επιστρέφοντας ουσιαστικά στο υλικό που χρησιμοποιούνταν στα πρώτα iPhone.

Αντίθετη εικόνα είχε δώσει παλαιότερα ο γνωστός αναλυτής Ming-Chi Kuo, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το πλαίσιο του iPhone Fold θα ήταν εξ ολοκλήρου τιτάνιο, ενώ ο μεντεσές του θα ενσωμάτωνε και αλουμίνιο. Είναι πιθανό είτε να υπήρξε αλλαγή σχεδίων από την Apple, είτε κάποια παρανόηση στις πηγές.

Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η συσκευή αναμένεται να φέρει εξωτερική οθόνη 5,5 ιντσών και εσωτερική, αναδιπλούμενη, στις 7,8 ίντσες. Φημολογείται πως δεν θα ενσωματώνει Face ID, αλλά αντί αυτού θα βασίζεται σε αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων (Touch ID).

Το iPhone Fold αναμένεται να συνοδευτεί από το iOS 27, το οποίο φημολογείται ότι θα προσφέρει νέες λειτουργίες ειδικά σχεδιασμένες για να αξιοποιούν τις μοναδικές δυνατότητες της πτυσσόμενης μορφής της συσκευής.

Πηγή: techblog.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

