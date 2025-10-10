Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠροσοχή – εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τις έχετε στο σπίτι σας – Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή – εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τις έχετε στο σπίτι σας – Δείτε φωτογραφίες

 10.10.2025 - 17:20
Προσοχή – εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τις έχετε στο σπίτι σας – Δείτε φωτογραφίες

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το Τμήμα από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 40ή εβδομάδα του 2025, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate) κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα επικίνδυνα προϊόντα:

Λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω της ιστοσελίδας του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό γνωστοποίησης κάθε προϊόντος.

Το Τμήμα καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές, που ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν το Τμήμα.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή. Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημεία πώλησης των πιο πάνω προϊόντων να επικοινωνήσει αμέσως με το Τμήμα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα να ανακληθούν αμέσως από την αγορά και είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση απόσυρσης, σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν στις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περεταίρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα στα τηλέφωνα 22800522 και 22800518 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλυσίδα με γευστικά smash burgers κάνει ντεπούτο στην Πάφο μετά από μεγάλη επιτυχία στη Λεμεσό
Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο
ΠΟΕΔ: Καθυστέρηση στη μισθοδοσία κάποιων μελών μας
«Εξοργίζομαι! Είναι τραγικό και ανήθικο. Είναι ο ρόλος μας να ανοίξουμε τα μάτια στη Βανδή;»
Είναι το νέο ζευγάρι της ελληνικής showbiz
Άνοιξε το πιο εντυπωσιακό κλειστό ski resort στον κόσμο και είναι θηριώδες - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο

 10.10.2025 - 17:06
Επόμενο άρθρο

iPhone Fold: Νέες φήμες για τα υλικά κατασκευής του - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει

 10.10.2025 - 17:46
ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

Τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, θα πλαισιώνει εκτός απροόπτου ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός στις χωριστές συναντήσεις που θα έχει την επόμενη εβδομάδα με εργοδοτικές οργανώσεις και συντεχνίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

  •  10.10.2025 - 16:44
ΔΗΣΥ για Οδυσσέα: «Ξενίζει που...» - Τα τρία ερωτήματα που θέτει

ΔΗΣΥ για Οδυσσέα: «Ξενίζει που...» - Τα τρία ερωτήματα που θέτει

  •  10.10.2025 - 18:05
Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

  •  10.10.2025 - 14:20
Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο

Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο

  •  10.10.2025 - 17:06
Προσοχή – εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τις έχετε στο σπίτι σας – Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή – εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τις έχετε στο σπίτι σας – Δείτε φωτογραφίες

  •  10.10.2025 - 17:20
Καιρός: Δεν μας τα λέει καλά – Πέφτει η θερμοκρασία για να ανέβει πάλι – Πότε κάνουν comeback οι βροχές

Καιρός: Δεν μας τα λέει καλά – Πέφτει η θερμοκρασία για να ανέβει πάλι – Πότε κάνουν comeback οι βροχές

  •  10.10.2025 - 18:00
Αλυσίδα με γευστικά smash burgers κάνει ντεπούτο στην Πάφο μετά από μεγάλη επιτυχία στη Λεμεσό

Αλυσίδα με γευστικά smash burgers κάνει ντεπούτο στην Πάφο μετά από μεγάλη επιτυχία στη Λεμεσό

  •  10.10.2025 - 16:27
iPhone Fold: Νέες φήμες για τα υλικά κατασκευής του - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει

iPhone Fold: Νέες φήμες για τα υλικά κατασκευής του - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει

  •  10.10.2025 - 17:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα