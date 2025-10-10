Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο

 10.10.2025 - 17:06
Μια τελετουργία ισχύος από την Τουρκία, επιδεικνύοντας υπεροπτικά τη στρατηγική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν με ενθουσιασμό ένα βίντεο της πολεμικής αεροπορίας με ένα drone AKINCI να σχηματίζει μετά την εκεχειρία στη Γάζα την τουρκική σημαία — μια ημισέληνο και ένα αστέρι — πάνω από τη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το βίντεο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar Akinci της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να σχημάτισε στον αέρα το εθνικό σύμβολο της Τουρκίας, νότια της Κύπρου.

Η πράξη, αν και παρουσιάζεται ως ένα εντυπωσιακό γεγονός που εκφράζει χαρά, μετατρέπεται σε πολιτικό μήνυμα.

Το βίντεο του UAV, το οποίο κυκλοφορεί από χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναπαράχθηκε από τους επίσημους λογαριασμούς της κρατικής τηλεόρασης TRT και της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Sabah, συνοδευόμενο από το σχόλιο: «Το Bayraktar Akinci των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ζωγράφισε το αστέρι και την ημισέληνο στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την εκεχειρία στη Γάζα».

Η συμβολική αυτή «πτήση» έλαβε διάσταση δημόσιου πανηγυρισμού, καθώς η τουρκική κοινή γνώμη τη συνέδεσε με τη διπλωματική επιτυχία της Άγκυρας στη συμφωνία εκεχειρίας.

Πολλοί σχολιαστές στα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογράμμισαν ότι «το μήνυμα της Τουρκίας είναι σαφές», επισημαίνοντας «όπως και η παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ενδεικτικά, ο γνωστός σχολιαστής Αλί Φουάτ Γκιοκτσέ έγραψε στο Χ:

«UCAV Akinci στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα UCAV Akinci σχεδίασε μια ημισέληνο και ένα αστέρι στην Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα είναι σαφές.

1. "Χαιρετισμούς στον λαό της Γάζας".

2. "Παρακολουθούμε από κοντά το Ισραήλ".

3. (Και προς την Κύπρο): "Μην συνεργάζεστε με άλλους. Δεν μπορούν να σας προστατεύσουν."

Γενικό μήνυμα: Είμαστε εδώ, στην Ανατολική Μεσόγειο».

Η Τουρκία χαράσσει — κυριολεκτικά και μεταφορικά — τα σύνορα της παρουσίας της στον ουρανό της Ανατολικής Μεσογείου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

