ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

Σύμφωνα με πληροφορίες της σελίδας μας, τα ραντεβού αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στο Υπουργείο Εργασίας.

Οι διάφοροι εμπλεκόμενοι καταβάλλουν προσπάθειες για εξεύρεση των ωρών.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εργασίας σε πρόσφατες δηλώσεις του σημείωσε πως «είμαστε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο» και ότι «υπάρχει η απαραίτητη υποδομή ώστε η κατάληξη σε συμφωνία να καταστεί εφικτή μέσα από τη συμμετοχή όλων στη διαδικασία»

Πάντως, οι Εκτελεστικές Επιτροπές του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ συνέρχονται την ερχόμενη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 15:00 σε νέα κοινή συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ.

Όπως είχαν αναφέρει σε κοινή ανακοίνωση, σκοπός της σύσκεψης είναι η αξιολόγηση της κατάστασης μετά την ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για συνέχιση του διαλόγου, υπό τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, και η λήψη αποφάσεων για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.