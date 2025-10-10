Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

 10.10.2025 - 16:44
ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

Τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, θα πλαισιώνει εκτός απροόπτου ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός στις χωριστές συναντήσεις που θα έχει την επόμενη εβδομάδα με εργοδοτικές οργανώσεις και συντεχνίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της σελίδας μας, τα ραντεβού αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στο Υπουργείο Εργασίας.

Οι διάφοροι εμπλεκόμενοι καταβάλλουν προσπάθειες για εξεύρεση των ωρών.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εργασίας σε πρόσφατες δηλώσεις του σημείωσε πως «είμαστε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο» και ότι «υπάρχει η απαραίτητη υποδομή ώστε η κατάληξη σε συμφωνία να καταστεί εφικτή μέσα από τη συμμετοχή όλων στη διαδικασία»

Πάντως, οι Εκτελεστικές Επιτροπές του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ συνέρχονται την ερχόμενη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 15:00 σε νέα κοινή συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της ΑΤΑ.

Όπως είχαν αναφέρει σε κοινή ανακοίνωση, σκοπός της σύσκεψης είναι η αξιολόγηση της κατάστασης μετά την ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για συνέχιση του διαλόγου, υπό τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, και η λήψη αποφάσεων για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλυσίδα με γευστικά smash burgers κάνει ντεπούτο στην Πάφο μετά από μεγάλη επιτυχία στη Λεμεσό
Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο
ΠΟΕΔ: Καθυστέρηση στη μισθοδοσία κάποιων μελών μας
«Εξοργίζομαι! Είναι τραγικό και ανήθικο. Είναι ο ρόλος μας να ανοίξουμε τα μάτια στη Βανδή;»
Είναι το νέο ζευγάρι της ελληνικής showbiz
Άνοιξε το πιο εντυπωσιακό κλειστό ski resort στον κόσμο και είναι θηριώδες - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χρόνιος πόνος: Το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που τον τροφοδοτεί – Η τακτική που ανακουφίζει

 10.10.2025 - 16:28
Επόμενο άρθρο

Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο

 10.10.2025 - 17:06

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

  •  10.10.2025 - 16:44
Στην «αντεπίθεση» ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Απαντά σε 2 κατηγορίες - «Η ηγεσία του Άλματος είναι καθαρή σαν χιόνι»

Στην «αντεπίθεση» ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: Απαντά σε 2 κατηγορίες - «Η ηγεσία του Άλματος είναι καθαρή σαν χιόνι»

  •  10.10.2025 - 15:59
Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

Εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Η ΡΑΕΚ μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες του EuroAsia Interconnector

  •  10.10.2025 - 14:20
Πολιτογραφήσεις: Απέρριψε αίτημα αντεξέτασης Πιττάτζη το δικαστήριο

Πολιτογραφήσεις: Απέρριψε αίτημα αντεξέτασης Πιττάτζη το δικαστήριο

  •  10.10.2025 - 15:28
Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο

Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο

  •  10.10.2025 - 17:06
Πούτιν για Τραμπ: Δεν ξέρω αν αξίζει Νόμπελ, αλλά πράγματι προσπαθεί για την ειρήνη

Πούτιν για Τραμπ: Δεν ξέρω αν αξίζει Νόμπελ, αλλά πράγματι προσπαθεί για την ειρήνη

  •  10.10.2025 - 16:13
Αλυσίδα με γευστικά smash burgers κάνει ντεπούτο στην Πάφο μετά από μεγάλη επιτυχία στη Λεμεσό

Αλυσίδα με γευστικά smash burgers κάνει ντεπούτο στην Πάφο μετά από μεγάλη επιτυχία στη Λεμεσό

  •  10.10.2025 - 16:27
Άνοιξε το πιο εντυπωσιακό κλειστό ski resort στον κόσμο και είναι θηριώδες - Δείτε φωτογραφίες

Άνοιξε το πιο εντυπωσιακό κλειστό ski resort στον κόσμο και είναι θηριώδες - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.10.2025 - 15:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα