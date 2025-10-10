Ecommbx
Ανήσυχος ο Φαίδωνας: Οργανωμένο έγκλημα έρχεται από το εξωτερικό και συνεργάζεται με τοπική μαφία - Στο φόντο ναρκωτικά και τζόγος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανήσυχος ο Φαίδωνας: Οργανωμένο έγκλημα έρχεται από το εξωτερικό και συνεργάζεται με τοπική μαφία - Στο φόντο ναρκωτικά και τζόγος

 10.10.2025 - 20:18
Ανήσυχος ο Φαίδωνας: Οργανωμένο έγκλημα έρχεται από το εξωτερικό και συνεργάζεται με τοπική μαφία - Στο φόντο ναρκωτικά και τζόγος

Ανησυχία για ξεκαθάρισμα λογαριασμών με βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονικές απόπειρες από το οργανωμένο έγκλημα που «έρχεται από το εξωτερικό και το οποίο έχει αναπτύξει σχέσεις και συνεργάζεται και με τοπικό οργανωμένο έγκλημα» εξέφρασε ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, ζητώντας από την Κυβέρνηση, την Αστυνομία και την πολιτεία να δράσουν.

Σε δηλώσεις του στην Πάφο, την Παρασκευή, ο κ. Φαίδωνος ανέφερε πως άρχισε να ανησυχεί και να νιώθει ανασφάλεια ο απλός πολίτης αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος. Τέτοιου είδους ενέργειες οι οποίες αυξάνονται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, «αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας μας διεθνώς ως ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών» είπε.

Έκανε λόγο για διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ηλεκτρονικό οργανωμένο έγκλημα, για να προσθέσει ότι «δεν μπορεί άλλο το κράτος, η Κυβέρνηση, η Αστυνομία, να παρακολουθούν ως θεατές». Εδώ και τώρα, πρέπει να ξεριζωθούν αυτά τα εγκλήματα, είπε.

Ανέφερε πως η σοβαρή επιχειρηματική δραστηριότητα είναι καλοδεχούμενη σ’ αυτόν τον τόπο, όμως «αυτά τα φαινόμενα που καταγράφονται είναι - αν θέλετε - και αποτέλεσμα και πολλών άλλων διεργασιών».

Είπε ακόμη πως «αφήσαμε πολλά παράθυρα και πολλές πόρτες ανοιχτές» για να δραστηριοποιούνται κάποιοι «που δεν έπρεπε να δραστηριοποιούνται στον τόπο μας» και οι οποίοι «είναι μέσα στο οργανωμένο έγκλημα στις χώρες τις οποίες δραστηριοποιούνται», ενώ μίλησε για «παρελκόμενα» όταν μετακινούνται στην Κύπρο, όπως «εγκληματικές ενέργειες», «βομβιστικές επιθέσεις» και «δολοφονικές απόπειρες».

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

Τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, θα πλαισιώνει εκτός απροόπτου ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός στις χωριστές συναντήσεις που θα έχει την επόμενη εβδομάδα με εργοδοτικές οργανώσεις και συντεχνίες.

