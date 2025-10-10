Τραγωδία στις ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών προκάλεσε πανικό - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους - Φωτογραφίες

Σύμφωνα με το Asoociated Press, η έκρηξη έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Accurate Energetic Systems, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίκμαν. Η εταιρεία παράγει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια μεγάλη μονάδα με οκτώ κτίρια, που βρίσκεται μέσα σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Bucksnort, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, δήλωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, ενώ επιβεβαίωσε και θανάτους. «Προσπαθούμε να σεβαστούμε τις οικογένειες. Έχουμε κάποιους αγνοούμενους και κάποιους που είναι νεκροί» είπε.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.