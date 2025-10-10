Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών προκάλεσε πανικό - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους - Φωτογραφίες

 10.10.2025 - 19:51
Τραγωδία στις ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών προκάλεσε πανικό - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους - Φωτογραφίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στρατιωτικών πυρομαχικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, προκαλώντας φωτιά και πανικό στην περιοχή. Οι διασώστες δεν μπορούν να πλησιάσουν λόγω νέων εκρήξεων.

Σύμφωνα με το Asoociated Press, η έκρηξη έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Accurate Energetic Systems, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίκμαν. Η εταιρεία παράγει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια μεγάλη μονάδα με οκτώ κτίρια, που βρίσκεται μέσα σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Bucksnort, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, Κρις Ντέιβις, δήλωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, ενώ επιβεβαίωσε και θανάτους. «Προσπαθούμε να σεβαστούμε τις οικογένειες. Έχουμε κάποιους αγνοούμενους και κάποιους που είναι νεκροί» είπε.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

Τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, θα πλαισιώνει εκτός απροόπτου ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός στις χωριστές συναντήσεις που θα έχει την επόμενη εβδομάδα με εργοδοτικές οργανώσεις και συντεχνίες.

