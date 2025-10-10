Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΕίναι γεγονός: Σχηματίστηκαν δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είναι γεγονός: Σχηματίστηκαν δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο

 10.10.2025 - 19:45
Είναι γεγονός: Σχηματίστηκαν δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2025 η συγχώνευση των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου, με τη μεταβίβαση του συνόλου των χαρτοφυλακίων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Hellenic Life και της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής προς την ERB Cyprialife και την ERB Asfalistiki αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται, με τη συγχώνευση αυτή δημιουργούνται «δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες», η ERB Cyprialife στον κλάδο Ζωής και Υγείας και η ERB Asfalistiki στον Γενικό Κλάδο.

«Με πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και αναγνωρισμένη αξιοπιστία, η ERB Cyprialife και η ERB Asfalistiki, μέλη του μεγαλύτερου τραπεζοασφαλιστικού οργανισμού στην Κύπρο, ενισχύονται ακόμα περισσότερο, συνεχίζοντας να πρωταγωνιστούν στον κυπριακό ασφαλιστικό τομέα και παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη», αναφέρεται.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERB Cyprus Insurance Holdings Limited, Τάκης Φειδία, δήλωσε ότι με την ολοκλήρωση και της νομικής συγχώνευσης (legal merger), οι εταιρείες, ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki, είναι πιο δυνατές από ποτέ.

«Με επίκεντρο τον άνθρωπο και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μας προσφέρει ο μητρικός μας Όμιλος της Eurobank, προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας τις πιο εξελιγμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, χτίζοντας μαζί τους ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης», είπε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Ltd Μιχάλης Λούης σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των ασφαλιστικών εταιρειών αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο για την Eurobank.

«Δημιουργούμε τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό στη χώρα, με στόχο να προσφέρουμε στους πελάτες μας ακόμα πιο ολοκληρωμένες τραπεζοασφαλιστικές λύσεις, υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Δεν μας τα λέει καλά – Πέφτει η θερμοκρασία για να ανέβει πάλι – Πότε κάνουν comeback οι βροχές
Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο
Αυτό είναι το πιο ακριβό φόρεμα στον κόσμο - Ζυγίζει 10 κιλά και η τιμή του είναι απίστευτη - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Τι κι αν τα Χριστούγεννα δεν ήρθαν ακόμη; Στη Λεμεσό ετοιμάζονται για το καρναβάλι – Πότε ανοίγουν οι συμμετοχές
iPhone Fold: Νέες φήμες για τα υλικά κατασκευής του - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει
Προσοχή – εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τις έχετε στο σπίτι σας – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο ποδοσφαιριστής που ταξίδεψε στο μέλλον με μηχανή του χρόνου αποκαλύπτει: «Πίστευα ότι πέθανα»

 10.10.2025 - 19:40
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών προκάλεσε πανικό - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους - Φωτογραφίες

 10.10.2025 - 19:51
ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

Τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, θα πλαισιώνει εκτός απροόπτου ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός στις χωριστές συναντήσεις που θα έχει την επόμενη εβδομάδα με εργοδοτικές οργανώσεις και συντεχνίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

ΑΤΑ: Κρίσιμα ραντεβού συντεχνιών και εργοδοτών με Παναγιώτου και Κεραυνό – Πότε «κλείδωσαν»

  •  10.10.2025 - 16:44
ΔΗΣΥ για Οδυσσέα: «Ξενίζει που...» - Τα τρία ερωτήματα που θέτει

ΔΗΣΥ για Οδυσσέα: «Ξενίζει που...» - Τα τρία ερωτήματα που θέτει

  •  10.10.2025 - 18:05
Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο

Προκλητικό: Τουρκικό drone «ζωγράφισε» την Ημισέληνο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου - Δείτε στιγμιότυπο

  •  10.10.2025 - 17:06
Καταγγελία Έλληνα ευρωβουλευτή: Απαράδεκτη ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Καταγγελία Έλληνα ευρωβουλευτή: Απαράδεκτη ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

  •  10.10.2025 - 18:52
Είναι γεγονός: Σχηματίστηκαν δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο

Είναι γεγονός: Σχηματίστηκαν δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο

  •  10.10.2025 - 19:45
Καιρός: Δεν μας τα λέει καλά – Πέφτει η θερμοκρασία για να ανέβει πάλι – Πότε κάνουν comeback οι βροχές

Καιρός: Δεν μας τα λέει καλά – Πέφτει η θερμοκρασία για να ανέβει πάλι – Πότε κάνουν comeback οι βροχές

  •  10.10.2025 - 18:00
Προσοχή – εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τις έχετε στο σπίτι σας – Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή – εντοπίστηκαν επικίνδυνες συσκευές: Μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά - Τι να κάνετε αν τις έχετε στο σπίτι σας – Δείτε φωτογραφίες

  •  10.10.2025 - 17:20
Υποφέρεις από αϋπνία; Μήπως το κλειδί για καλύτερο ύπνο κρύβεται στο έντερό μας; Η επιστήμη απαντά

Υποφέρεις από αϋπνία; Μήπως το κλειδί για καλύτερο ύπνο κρύβεται στο έντερό μας; Η επιστήμη απαντά

  •  10.10.2025 - 19:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα