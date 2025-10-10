Είναι γεγονός: Σχηματίστηκαν δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο

Όπως αναφέρεται, με τη συγχώνευση αυτή δημιουργούνται «δύο πολύ ισχυρές ασφαλιστικές εταιρείες», η ERB Cyprialife στον κλάδο Ζωής και Υγείας και η ERB Asfalistiki στον Γενικό Κλάδο.

«Με πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και αναγνωρισμένη αξιοπιστία, η ERB Cyprialife και η ERB Asfalistiki, μέλη του μεγαλύτερου τραπεζοασφαλιστικού οργανισμού στην Κύπρο, ενισχύονται ακόμα περισσότερο, συνεχίζοντας να πρωταγωνιστούν στον κυπριακό ασφαλιστικό τομέα και παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη», αναφέρεται.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERB Cyprus Insurance Holdings Limited, Τάκης Φειδία, δήλωσε ότι με την ολοκλήρωση και της νομικής συγχώνευσης (legal merger), οι εταιρείες, ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki, είναι πιο δυνατές από ποτέ.

«Με επίκεντρο τον άνθρωπο και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μας προσφέρει ο μητρικός μας Όμιλος της Eurobank, προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας τις πιο εξελιγμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, χτίζοντας μαζί τους ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης», είπε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Ltd Μιχάλης Λούης σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των ασφαλιστικών εταιρειών αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο για την Eurobank.

«Δημιουργούμε τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό στη χώρα, με στόχο να προσφέρουμε στους πελάτες μας ακόμα πιο ολοκληρωμένες τραπεζοασφαλιστικές λύσεις, υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας», κατέληξε.